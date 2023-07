Plusieurs priorités animeront les équipes éducatives des différents établissements scolaires communaux montois. “Nous souhaitons amener les élèves sur le chemin de la réussite, en adaptant des pratiques pédagogiques respectueuses de leurs rythmes d’apprentissage et de leurs besoins tout en les dotant des savoirs fondamentaux et de compétences de base solides qu’ils seront capables d’approfondir et d’actualiser en permanence. Ils seront ainsi des citoyens responsables, éclairés et autonomes”, indique la Ville de Mons. “Dispenser un enseignement neutre, ouvert à tous, respectueux des convictions personnelles de chacun et garante des valeurs de démocratie, de pluralisme et de solidarité fait également partie de nos priorités. Par cela, nous souhaitons favoriser chez les élèves l’initiative, l’ouverture d’esprit, l’innovation, le travail en équipe, la participation active à la vie scolaire en suscitant chez eux la prise de responsabilité.”

Pour pouvoir mener à bien ces différents objectifs, les écoles communales bénéficieront de projets d’établissements clairs, aussi riches que variés. Un focus sur l’apprentissage des langues sera également mené dans de nombreuses écoles. “L’apprentissage précoce des langues dès la 3e maternelle dans certaines écoles, le maintien du choix des langues en 5e et 6e primaires et l’immersion linguistique en néerlandais à l’école communale Robert André à Flénu seront notamment proposés aux élèves”, ajoute la Ville de Mons.

Dès le plus jeune âge, les élèves pourront également bénéficier d’une promotion de l’éducation culturelle et artistique dès la maternelle, en favorisant la créativité et l’expression. Des projets innovants qui favorisent la transition écologique, le développement durable, l’écologie, le respect de la nature ainsi que l’alimentation saine seront également développés dans certains établissements scolaires. Participation à la vie démocratique et à l’exercice de la citoyenneté, activités sportives ainsi que des actions qui visent à la promotion de la mobilité douce à l’école attendent également les élèves qui pourront compter sur un soutien pédagogique pour les élèves qui connaissent des difficultés, avec la guidance du centre PMS.

”Pour les parents une offre de garderies le matin, le midi et le soir sera disponible. Leurs enfants auront également le libre choix des options philosophiques, avec cours d’éducation à la citoyenneté et à la philosophie obligatoire pour tous à raison d’une période. Multitude d’activités parascolaires comme des classes vertes, classes de neige, classes de mer, fêtes scolaires, soupers, portes ouvertes, fête d’Halloween, carnaval, marchés de Noël seront proposées”, conclut la Ville de Mons.