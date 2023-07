De nouvelles toilettes dans plusieurs écoles de Mons-Borinage grâce à la Fondation Roi Baudouin

Objectif, que les directions, les enseignants, les équipes de nettoyage, les enfants mais aussi leurs parents via l’éducation à la maison, se réapproprient les lieux et travaillent conjointement à l’amélioration de ces lieux essentiels. Pour cette programmation 2023-2024, cinq écoles secondaires (à Colfontaine, Ghlin, Quaregnon, Quiévrain et Wasmes) et sept écoles fondamentales (Baudour, Binche, Ghlin, Houdeng-Goegnies, Mons, Tertre) de la région de Mons-Borinage-Centre ont été retenues.

Un vrai travail d'équipe

Elles bénéficieront de ce fait d’un subside permettant le développement d’un projet combinant actions de sensibilisation et aménagements matériels. Au Centre provincial d’enseignement spécialisé de Mons par exemple, les enfants ont pu travailler sur le projet “Nos KK-banes : Écologiques, accessibles, cosy, intimes&fraîches.” “Nos toilettes ont bien besoin d’un coup de frais et c’était l’occasion de mener un travail d’équipe”, souligne Véronique Durieux, directrice de l’école fondamentale type 6-7-8 du CPESM de Ghlin.

”On a travaillé sur base d’observations afin d’établir les manquements. On a également inclus les parents afin de savoir si les enfants parlaient des toilettes de l’école et si oui, dans quels termes. À raison d’une heure par semaine lors du cours de citoyenneté, le sujet était abordé. On a développé le projet autour de trois axes : la terre, c’est-à-dire ce qu’il était possible de faire ; la montagne, c’est-à-dire ce qu’il était difficile de faire et le ciel pour évoquer ce que l’on aimerait faire mais qu’il est impossible de faire.”

Rajouter des verrous disposant de code couleurs était par exemple envisageable. Rajouter une toilette ou de la musique a été jugé envisageable mais difficile tandis que disposer d’une toilette dans chaque classe a été classé dans les choses impossibles. “C’est un projet qui nous a permis d’évoquer, en parallèle, des notions d’écologie, d’économie, de crise énergétique, de gestes citoyens et de respect.”

Tout en permettant aux enfants de développer leurs compétences de rédaction, d’expression ou encore leur utilisation des outils numériques. “On souhaite vraiment pouvoir leur offrir plus d’intimité, plus de confort afin que plus jamais ils n’aient à se retenir par crainte de devoir aller aux toilettes. Les lieux seront plus agréables, mieux décorés aussi.” Les travaux devraient débuter dans le courant de l’année scolaire prochaine.