Un festival international d’art urbain organisé à Mons pour la première fois

Dans le cadre de la biennale 2023, le public sera invité à (re)découvrir ce parcours urbain inédit et à assister, en live partout dans la ville, à la prestation de 25 artistes de street art internationaux. L’une d’elles prendra notamment place sur un mur de 36 mètres de haut. Entre documentaires, expositions, fresques participatives, conférences, rencontres avec les artistes et DJ sets, la ville entend confirmer son statut de capitale européenne de la culture.

”Pendant deux semaines, Mons est l’épicentre d’un rassemblement d’artistes internationaux aux esthétiques très différentes, mais aussi d’associations, d’écoliers, d’étudiants, de cyclistes, d’historiens de l’art, de passionnés de skate-board… Tous ont un trait commun : ils sont passionnés d’art urbain”, explique Natacha Vandenberghe, directrice de l’Office du Tourisme.

25 fresques réalisées devant le public

”Ils ont également tous répondu à l’invitation de la Biennale de Mons qui, dans la mouvance de l’Art habite la Ville et en collaboration avec visitMons, a voulu organiser un événement d’art urbain d’envergure internationale pour notamment renforcer le dynamisme et l’attractivité des espaces publics ; sublimer et raviver la ville ; inviter les citoyens et visiteurs à la (re) découvrir ; créer du lien et de la participation avec les habitants… Le point d’orgue de ce rassemblement résidera en la présence de 25 artistes – muralistes internationaux et locaux – qui réaliseront 25 fresques en live durant le festival.”

Les différentes réalisations auront pour thème l’écologie, la ducasse rituelle de Mons, les géants de Messines, les feux de la Saint-Jean, les Gilles de Jemappes ou encore Marguerite Bervoets. Les murs qui accueilleront ces nouvelles fresques ont été soigneusement sélectionnés par VisitMons, notamment en fonction de leur besoin à être rénovés, de leur position géographique et de leur potentiel touristique. La fresque de 36 mètres sera ainsi réalisée sur les murs de l’école Léo Collard.

L’artiste multidisciplinaire portugais Godmess, particulièrement attaché à la dimension participative de son art, offrira quant à lui la possibilité à près de 300 enfants de partager son mur et de créer avec lui et Thirdrua une fresque haute en couleurs à l’Îlot de la Grand-Place. Et pour que l’art soit accessible à tous, la biennale organisera des visites avec audiodescription en collaboration avec l’asbl Les Amis des Aveugles.

Des parcours sensoriels et des parcours à vélo, des performances et des expositions sont aussi prévus.