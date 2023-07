Une nouvelle liaison ferroviaire entre Mons et Paris pourrait être ouverte d'ici 2024

Pareille liaison existant par le passé mais avait ensuite été remplacée par le Thalys. En 2015, le Thalys était lui-même supprimé, au grand dam des autorités qui réclamaient à cor et à cri son rétablissement. Selon l’autorité de régulation des transports français, la future ligne – si elle venait à voir le jour – relierait les gares de Schaerbeek et de Paris-Nord en s’arrêtant dans les gares de Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord et Mons, mais aussi, en France, de Creil et d’Aulnoy-Aimeries.

"Nous restons vigilants sur ce dossier et continuons à discuter avec la SNCB afin que cela se concrétise comme prévu"

Un vrai plus pour les navetteurs de la région puisqu’aujourd’hui, pour rejoindre la capitale française, ils doivent se rendre à Bruxelles, Lille, Maubeuge ou Valenciennes. “Alors que des liaisons quotidiennes existaient entre Mons et Paris depuis 1846, le Gouvernement Michel a soudainement décidé de supprimer ce service en 2015, en rompant le Thalys wallon”, rappelle Nicolas Martin.

”Cette décision aberrante a entraîné la fin pure et simple des liaisons ferroviaires entre notre Ville et la capitale française. Depuis lors, les habitants de notre région doivent se rendre à Maubeuge, Valenciennes ou Bruxelles pour rejoindre la Ville lumière. Après plusieurs années de combats politiques, que j’ai encore relayés il y a peu, une solution semble enfin se dessiner : une ligne reliant Paris et Bruxelles par la voie classique (pas à grande vitesse, donc) devrait reprendre du service à partir de décembre 2024. Elle fera arrêt dans deux villes françaises (Creil et Aulnoye-Aymeries) et à Mons, à raison de 5 allers-retours par jour.”

Elle sera moins rapide que le Thalys puisqu’il faudra compter environ 2 h 30 de trajet, mais sera également “nettement moins chère.” “C’est évidemment une excellente nouvelle pour notre Ville, tant pour les Montois et les Borains qui veulent se rendre à Paris, que pour les Français qui veulent venir visiter Mons. Nous restons vigilants sur ce dossier et continuons à discuter avec la SNCB afin que cela se concrétise comme prévu.”