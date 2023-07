Les riverains opposés au projet Envirolead seront entendus au parlement le 12 septembre

Pour ceux-ci, il s’agit indéniablement de la plus importante mobilisation de leur combat citoyen, engagé en 2021. “On attend beaucoup de cette réunion”, souligne Gérald Vanderlin, porte-parole. “On espère obtenir des réponses de la ministre de l’environnement, Céline Tellier. Pour nous, il y a une rupture totale de confiance car elle n’a pas tenu ses promesses et a accordé à Envirolead le permis sans réclamer d’études complémentaires mesurant l’impact du projet sur la santé et l’environnement.”

Et de poursuivre : “Que l’on sache, la ministre n’est pas experte dans ce domaine. Nous ne comprenons pas qu’elle n’ait pas réclamé davantage d’études, attendu davantage de précisions pour se prononcer. Si l’usine est bel et bien construite en cet endroit, le zoning de Ghlin-Baudour passera, selon nos informations, en seuil “haut” Seveso. Aucun riverain n’a été informé de cette possibilité.”

Une présentation en cours de préparation avec l'avocat

Décidé à se faire entendre, le comité sera donc mobilisé le 12 septembre prochain. “Nous serons deux à prendre la parole – Cédric Marchale et moi-même – sur base d’une présentation préparée avec notre avocat pour être aussi pointu, technique et complet que possible. Mais nous invitons tout le monde à nous rejoindre au parlement. Il faut que les députés comprennent que cette opposition n’est pas le fait de quelques riverains mais de toute une région.”

On se souviendra que d’autres citoyens étaient parvenus à faire pencher la balance dans des dossiers similaires – la construction d’une usine par Clarbout à Frameries, pour ne pas la citer – après un passage par le parlement. “On espère surtout de la sincérité de la part des élus car aujourd’hui, on ne voit plus comment leur faire confiance.” L’action de certains élus locaux et parlementaires, mobilisés aux côtés des citoyens depuis le début, est cependant soulignée par le comité.

Un comité qui multiplie également les actions destinées à recueillir des fonds afin de poursuivre ses actions en justice, notamment au Conseil d’État. Un repas de soutien sera ainsi organisé le 26 août prochain à Herchies.