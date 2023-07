Mons : plusieurs coups de feu tirés dans le quartier de la gare

À l’heure d’écrire ces lignes, ni la ville de Mons ni la zone de police Mons-Quévy n’ont tenu à s’exprimer. La police fédérale est en tout cas intervenue ainsi qu’un maître-chien et des experts. “D’après ce qu’on m’a dit, il s’agirait d’une fusillade entre deux véhicules”, nous confie un riverain.

Sur place, les riverains ont entendu deux coups de feu. “Mon épouse a entendu distinctement deux coups de feu et 'a directement appelé”, nous a confié un autre riverain qui réside juste à côté des lieux. “Je suis directement revenu. J’ai vu les experts emporter quelque chose dans un sac brun mais rien grand-chose de plus.”

Le Parquet de Mons a quant à lui confirmé qu'une altercation entre deux individus a dégénéré. "On est dans une séquence très embrouillée qui devra être reconstituée", a expliqué Vincent Macq, procureur du Roi. "Les faits ont débuté sur la place Léopold et semblent mettre en scène les occupants d'une camionnette et une tierce personne. Les occupants ont rapidement été rejoints par d'autres personnes. Cet épisode est suivi par la poursuite de la personne seule et deux coups de feu ont été tirés. On a retrouvé une douille sur place."

Le Parquet confirme en outre qu'une personne a été interpellée et sera auditionnée dans les prochaines heures.

Vers 16h, un des deux véhicules impliqués dans la fusillade était toujours sur place. “D’après ce que j’ai compris, il s’agit du véhicule d’un commerçant du coin.”

Pas d’ambulance

Les deux riverains que nous avons interrogés sont par contre formels. Ils n’ont pas vu d’ambulance sur les lieux ce qui pourrait laisser entendre qu’il n’y a pas eu de blessé et, si l’on ignore encore les circonstances des faits, on sait qu’aucun décès n’est heureusement à déplorer.

En outre, au coin entre la rue Masquelier et la rue Bouzanton qui mène au lotissement qui se trouve là, des scellés ont été placés probablement pour les besoins de l’enquête.

Pour les riverains, ce qui s’est déroulé ce jeudi après-midi dans leur quartier ne rassure pas. “Il y a quelques semaines, un coup de couteau dans la rue des Capucins, avant cela un corps retrouvé derrière la gare… Ces événements me font penser sérieusement à déménager car on ne se sent plus en sécurité. On ne sort plus le soir avec les enfants en tout cas…”