Le territoire conjoint de Mons et La Louvière désormais reconnu comme métropole wallonne

Il convient maintenant que le schéma soit adopté définitivement au niveau wallon, une fois l’ensemble des avis des communes récoltés. Celui de la Ville de Mons a été adopté au conseil communal de ce mardi 11 juillet. Pour cette dernière, il s’agit de l’aboutissement d’une revendication importante pour le développement de la ville et d’une première dans la politique wallonne d’aménagement du territoire.

”C’est une avancée majeure qui permettra à notre région, forte de ses 500 000 habitants, de compter à l’échelle wallonne et d’optimiser les sources de financements wallons”, souligne le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS). “Ce nouveau statut sera déterminant pour l’avenir du territoire du cœur du Hainaut. Cela répond à notre revendication historique et c’est dans ce sens que le Cœur du Hainaut a été créé : nous rassembler pour être plus forts. La stratégie développée par notre territoire était donc la bonne car elle nous a permis d’obtenir cette reconnaissance”, poursuit Nicolas Martin.

En effet, les communes composant ce bipôle sont déjà associées depuis près de 70 ans au sein d’IDEA, mais aussi au sein d’autres structures communes telles qu’Hygea, l’Invest Mons Borinage Centre où le pôle hospitalier HELORA. C’est cette même dynamique qui a permis le développement du projet “Cœur de Hainaut”, comme stratégie de rassemblement en vue de peser à l’égale des agglomérations de Liège et Charleroi à l’échelle wallonne.

La reconnaissance en tant que pôle métropolitain majeur était finalement une suite logique.