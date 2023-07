L’ASBL L’Enfant-Phare en déficit de 83.000€… à cause d’une erreur de la Région wallonne

Aujourd’hui cependant, son avenir semble menacé. L’ASBL vient en effet de clôturer ses comptes 2022 avec un mali de 83.861 euros, conséquence d’une erreur administrative de la Région wallonne. “C’est un coup dur puisque jusqu’ici, nous étions toujours à l’équilibre ou en boni”, admet Cédric Mélis, président de la structure. “Cette erreur n’est pas de notre fait mais liée à la réforme des points APE et au changement de mode de calcul des subsides qui y sont liés.”

130.000 euros non perçus

Pour résumer, l’administration a calculé l’octroi de subsides sur base d’informations erronées. Ce sont ainsi 130.000 euros qui n’ont pas été perçus par l’ASBL. L’erreur n’a été communiquée qu’en avril et ne sera financièrement pas corrigée. “Aurait-on dû vérifier le calcul réalisé par l’administration ? Le principe de prudence l’aurait probablement imposé mais il s’agit d’un calcul extrêmement complexe, basé sur sept variables.”

Les subsides représentent pourtant la plus importante part de financement de la structure. S’ajoutent ensuite la participation financière des communes, une participation de l’ONE et finalement la participation parentale, dans une mesure plutôt moindre. “Nous avons interpellé la Région wallonne et sollicité une rencontre avec le ministre de l’emploi mais à ce jour, il est clair que cette erreur nous met en difficulté.”

Pour tenter de pérenniser les activités de l’Enfant-Phare, différentes mesures ont été prises. “Le budget est révisé à plusieurs reprises et est établi sur trois années afin d’offrir une vision sur les perspectives. Nous avons mis en place un plan de trésorerie et demandé un accompagnement externe pour la gestion financière de la structure.” Des avis juridiques ont également été sollicités pour établir les responsabilités.

Les communes invitées à revoir à la hausse leur financement

Pour le reste, de nouvelles sources de recettes sont recherchées. Cela passe par l’appel aux privés via du sponsoring, par exemple pour l’achat d’une camionnette, le développement de nouvelles activités et notamment de stages résidentiels, par la recherche de valorisation du savoir-faire des travailleurs ou encore par la sollicitation des communes. Ces dernières sont en effet invitées à augmenter leur participation financière.

”La situation est tendue car 95 % des dépenses sont liées au personnel. On limite déjà les déplacements, en évitant par exemple d’aller à la mer avec des enfants qui n’en ont jamais eu l’occasion et en privilégiant des activités plus proches, ou en repensant l’utilisation de matériel. Mais tailler dans le personnel n’est pas envisageable, d’autant que nous serions sanctionnés au niveau des points APE. C’est un cercle vicieux.”

Bref, la situation est loin d’être rose. “La priorité reste d’assurer l’avenir de l’ASBL de payer les salaires et de faire face aux dépenses sans toucher à l’emploi. Nous espérons que les mesures déjà prises nous permettront de sortir la tête hors de l’eau dès le début d’année 2024.” Pour 2023, l’ASBL devrait accuser un déficit de 125 000 euros. L’enjeu réside donc dans la nécessité de ne pas creuser davantage le trou.