Jemappes : Jean Orban nous raconte sa passion du vélo et son amour pour le Tour de France

Entre l’ancien coiffeur au Passage du centre et le cyclisme, c’est une longue histoire d’amour. Comme Obélix, Jean est tombé dedans très tôt. Enfant, il suivait son père et son grand-père, alors respectivement délégué et président de la ligue vélocipédique belge. “J’ai fait quelques courses avec eux, et je suis devenu passionné de cyclisme. J’ai pu rencontrer Pino Cérami, Désiré Ketteleer, José Samyn”. Il garde d’ailleurs précieusement chez lui une photo du champion de Quiévrain, lancé dans une échappée sur la route de la Flèche wallonne en compagnie de Rick Van Looy. C’était en 1968, un an avant l’accident qui a coûté la vie à José Samyn.

C’est un autre coureur au destin tragique qui a marqué Jean. “Pour moi, le plus beau coureur était Frank Vandenbroucke. Il était extraordinaire”. Comme chaque amateur de vélo, Jean se souvient de l’exploit réalisé par le Cominois sur la classique Liège-Bastogne-Liège, en 1999. VDB s’était alors envolé vers la victoire dans la côte de Saint-Nicolas, comme il l’avait promis la veille. La Doyenne est une autre course qu’a pu suivre Jean.

De Pau à l’Alpe d’Huez

Nous sommes allés rendre visite à Jean, dans son appartement. Il nous montre des souvenirs, emportés sur la route du Tour. Il y a les trois maillots mythiques de la course (le jaune, le vert, les pois), des casquettes, des bidons, des bobs, des photos… et des panneaux dérobés à Pau ou sur la montée mythique de l’Alpe d’Huez. Il s’en amuse, ils allaient quand même terminer dans une poubelle.

Jean encourageait les champions sur le bord de la route. “Je suis allé à plusieurs endroits pour voir la course, aux Rousses, à Megève, à Pau chez le fils de mon frère, qui est malheureusement décédé là-bas. À Pau, j’allais voir les mécaniciens et les coureurs à leur hôtel avant le départ. J’ai pu échanger quelques mots avec Christopher Froome, vainqueur de quatre Tours de France. Lui parlait un peu français et je me débrouillais en anglais”

Mais c’est la montée mythique vers l’Alpe d’Huez qui reste gravée dans sa mémoire. “Pour tout amateur de vélo, c’est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie”. Jean est allé plusieurs fois dans la montée aux vingt-et-un virages, avec sa compagne. “On louait un appartement et on s’installait, trois ou quatre jours avant l’arrivée du peloton. C’était déjà plein de monde, la fête, une ambiance extraordinaire”.

Cette année, Jean n’ira pas sur les routes du Tour. Il encouragera les coureurs depuis son appartement, devant sa télévision. On lui demande qui sera le vainqueur à Paris. “Je vois Pogacar quand même, même si Vingegaard est fort. C’est encore trop tôt pour dire qui va gagner”.

Acteur du Doudou et Johnny

Chez Jean, il n’y a pas que des souvenirs de la Grande boucle. En vrai Montois, il est attaché à son folklore. “J’ai été Homme Blanc en 1977 et Homme de Feuilles de 1978 à 1988. Mon frère Pierre a été Homme de Feuille durant un an et Homme Blanc durant 20 ans. Quant à Philippe, mon autre frère, il a été Chinchin durant vingt ans. Cette année, mon neveu, fils de Philippe, est Homme de Feuilles. Depuis 1977, la famille Orban a toujours été dans le combat avec un très grand plaisir”.

En 1993, Jean a changé de métier. Il est devenu le chauffeur d’un homme politique, ce qui lui a permis d’aller fouler les marches du festival de Cannes et de rencontrer Johnny Hallyday. “Je me souviens qu’il était venu à Bruxelles, avec Laëtitia, en Ferrari rouge. Il devait recevoir une décoration. Nous sommes allés ensuite manger avec lui au restaurant. C’était chouette. Je me souviens d’un garçon timide, calme, cool, relax. J’ai pu discuter avec lui, mais j’ai surtout papoté avec son chauffeur. Dernièrement, je l’ai vu dans un reportage. Il est encore proche de Laetitia”.

Dans quelques jours, le tour de Wallonie passera par Mons. Jean ira probablement encourager les coureurs, assis sur la chaise qu’il emportait sur les routes du Tour. En attendant, nous prenons congé de lui car il doit dîner avec son ami Didier, comme chaque midi depuis des années.