Doudou plus inclusif pour les personnes à mobilité réduite : “bien” mais pas encore suffisant

Une invitation avait donc été envoyée au bourgmestre, aux échevins, à quelques élus du conseil communal. Mais très peu ont finalement répondu présents. “Un ou deux se sont excusés de leur absence mais pour les autres,…”, regrette Franck Dupont, à l’initiative. “C’est vraiment regrettable. On se dit que ça en dit long sur la considération qu’ils ont pour la problématique.”

Un pas dans la bonne direction

Car si des efforts ont été consentis, ils restent bien insuffisants au regard des PMR montois. “On salue la volonté, c’est un premier pas en avant. Mais c’est très loin d’être satisfaisant. Ces 48 places de stationnement réservé, c’est ce qu’il faudrait au quotidien. Alors en pleine ducasse, je vous laisse imaginer. D’autant qu’elles étaient systématiquement squattées par des personnes valides, sous l’œil de la police qui nous disait qu’il fallait rester cool sous prétexte que c’était la ducasse…”

Les places réservées pour la Procession ou la descente de la châsse à Sainte-Waudru étaient, selon les dires des principaux intéressés, inaccessibles ou trop peu nombreuses. “Et puis, ce que l’on voudrait en tant que citoyen montois, c’est avoir une chance de voir le combat ! Nous sommes attachés à notre folklore et sous prétexte que l’on souffre d’un handicap, on n’a aucune possibilité d’y assister.”

Le droit de vivre les festivités

Franck Dupont a d’ailleurs essuyé quelques remarques désobligeantes pendant les festivités. “À attendre certaines personnes, on n’a rien à faire au milieu de la foule. Pendant cette semaine de fête, on devrait rester cloîtrés chez nous sous prétexte que rien n’est fait pour nous permettre d’en profiter en toute sécurité. Comme tout le monde, on a le droit de circuler, de vivre les traditions de la ville dans laquelle nous vivons.”

Ces difficultés, le groupe de PMR montois aurait aimé les exposer de vive voix aux élus locaux. “Un PV a été dressé. Il leur sera malgré tout envoyé. Il sera également publié sur les réseaux sociaux.” On notera que quelques élus du conseil communal (issus du PS, d’Ecolo, de Mons en Mieux) étaient présents et ont pu entendre les doléances des participants et se sont engagés à les transmettre. Les PMR Montois auraient de leur côté préféré s’adresser directement aux personnes concernées.