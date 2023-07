Mons accueillera la City Parade ces trois prochaines années

Concrètement, l’objectif de la City Parade est de réunir les fans de musiques électroniques lors d’un événement proposé sous la forme d’une opening partie gratuite, d’une parade haute en couleurs, là encore gratuite, d’une closing party (à 15 euros) et d’une indoor after party (à 25 euros). “C’est un événement qui s’inscrit parfaitement dans la politique événementielle développée par le collège communal”, souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

Dans le quartier de la gare

”Ces dernières années, on a eu à cœur de développer des événements familiaux pour nos propres habitants mais aussi de proposer des événements d’envergure qui contribuent à faire rayonner notre ville. Cela passe par la culture, bien entendu, avec des expositions internationales mais aussi par l’événementiel au sens strict du terme. Un événement comme la City Parade permet d’accueillir des dizaines de milliers de personnes venues de tout le pays et d’ailleurs, de donner une image jeune et dynamique à la ville tout en ayant un impact positif pour nos commerçants.”

Ce sont notamment les commerçants du quartier de la gare, particulièrement impactés par le chantier de la SNCB et les travaux entrepris par la ville de Mons, qui en profiteront prioritairement. En effet, dès midi, la place Léopold sera transformée en “méga terrain de festival. Des DJ's y donneront le coup d’envoi des festivités sur un Podium. À 15 h 30, les chars transformés, décorés, sonorisés arriveront et stationneront en attendant le départ de la parade. Ce sont plus d’une centaine de DJ's qui sont annoncés.

La parade sillonnera quelque 3,6 kilomètres de voirie à travers la ville, passant par plusieurs boulevards. La fête se poursuivra ensuite du côté de la place des Congrès, à l’arrière de la gare. Pour cette édition 2023, c’est le thème “Together as one” qui sera développé par les organisateurs. “Avec un slogan fort nous essayions depuis plusieurs années de sensibiliser les citoyens et en particulier les jeunes, qu’il faut changer certains comportements de notre société”, expliquent-ils.

Une convention signée pour trois années

”Le fait de pouvoir proposer un tel événement dans le quartier de la gare nous réjouit”, ajoute Nicolas Martin. “C’est aussi une façon de faire connaître le quartier de la place des Congrès, qui est en plein renouveau depuis deux ans. C’est une extension de ville à part entière que de nombreux Montois n’ont pas encore découverte.” On précisera encore que cette collaboration City Parade est signée pour trois ans, soit jusqu’en 2025.

Depuis sa création en 2001, l’événement a déjà fait escale à Liège, Gand, Charleroi, Bruxelles et Mons. C’est cependant la première fois qu’il sera organisé trois fois consécutive dans une même ville.