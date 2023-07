Une pétition pour s’opposer au projet immobilier “Les Jardins d’Hyon”

À ce jour, cette dernière rassemble 347 signatures sur les 500 espérées. C’est la société Crocus Developpement, basée au Roeulx, qui est à l’initiative de ce projet. Objectif, développer un tout nouveau quartier sur un terrain de trois hectares. 44 nouvelles maisons et 69 appartements pourraient y être construits à deux pas du cours d’eau le By. Pour les riverains déjà installés, plusieurs problèmes seraient à déplorer si le permis était accordé.

Des inquiétudes autour de la mobilité ou la stabilité du terrain

À commencer par des problèmes de mobilité. “La rue Louis Piérard est étroite et est bordée de parkings de part et d’autre, ce qui ne facilite pas la fluidité du trafic”, expliquent-ils dans la pétition, soulignant la présence de l’école communale et les difficultés déjà constatées aux heures de rentrée et de sortie de classes. “113 logements, cela représente environ 200 véhicules supplémentaires qui auront les pires difficultés à s’intégrer dans la circulation d’une rue déjà très fréquentée.”

La problématique ne concernerait pas que la rue Piérard mais également les rues voisines et pourrait mettre en insécurité les piétons et cyclistes, notamment les enfants qui se rendent à l’école à pied, du fait d’une circulation accrue. Les riverains évoquent encore des problèmes de pollution liés aux phases de construction. “Chaque phase devrait durer 2 ans. Ce qui amène donc un chantier au minimum de huit années pendant lesquelles les camions et les engins provoqueront pollution sonore et atmosphérique infernale pour tout le voisinage. La qualité de vie ainsi que les santés mentale et physique de tout un quartier seraient gravement menacées.”

L’une des principales craintes concerne cependant la stabilité même du terrain convoité. “Le terrain prévu pour le projet immobilier est marécageux et inondable. Il faudrait inévitablement procéder à de gros travaux de pompage et de drainage. Nous craignons que la gestion de l’eau contenue dans ce grand espace ne provoque des mouvements de terrain entraînant des dégâts aux logements proches.”

L’impact sur la biodiversité, la nécessité de déboiser des parcelles arborées ou encore la densité de population sur un espace limité sont encore des points soulevés par les riverains. Une délégation de riverains vient d’être reçue par le cabinet du bourgmestre de Mons et l’échevin en charge de l’urbanisme, Maxime Pourtois (PS), afin de discuter de vive voix de la suite de la procédure.

L’échevin rassure : “Nous sommes extrêmement attentif au dossier”

”Les craintes formulées sont légitimes et on partage certaines d’entre elles”, souligne l’échevin. “On a cependant tenu à les rassurer : à ce stade, on est encore bien loin du dépôt de permis. L’étude d’incidence doit être menée et doit répondre formellement aux craintes exprimées. Nous avons par ailleurs convenu avec les promoteurs qu’une réunion publique soit organisée une fois cette dernière bouclée, afin que les résultats puissent être présentés.” Cette réunion pourrait se tenir dans le courant du mois de septembre.

”Ce n’est que sur base des résultats de l’étude d’incidences qu’une demande de permis pourra éventuellement être introduite et l’enquête publique lancée. Aujourd’hui, le projet reste très théorique. Il doit être confronté à la réalité.” Maxime Pourtois l’admet, le site est idéalement situé. À deux pas de la ville mais en campagne, il offre un cadre de vie idéale et propice.

Mais la proximité du cours d’eau, de l’école communale et l’importance du projet pourraient freiner les promoteurs. “On ne s’oppose pas au projet mais on ne le soutient pas non plus ; on attend d’en savoir plus sur les répercussions de pareil projet sur le quartier. Comment la circulation sera-t-elle gérée, comment garantir que tout ne sera pas inondé à la moindre grosse pluie ? On reste extrêmement attentif à ces données. On veut quelque chose de très clair, que toutes les questions trouvent réponses.” Une position affirmée qui devrait rassurer les riverains.