La réouverture de la piscine de Cuesmes à nouveau repoussée

”L’ouverture de la piscine de Cuesmes sera effectivement décalée par rapport au timing prévisionnel annoncé”, nous confirme le service communication de la ville de Mons. “Il y a plusieurs éléments à prendre en compte qui expliquent la situation et qui sont indépendants de notre volonté. Nous avons rencontré le maître d’ouvrage, l’IDEA, ainsi que l’entreprise en charge des travaux le 9 juin sur place.”

Une fuite dans le bac tampon

Les mauvaises nouvelles ont été annoncées. “Ils nous ont informés qu’il y avait une fuite au niveau du bac tampon et qu’un remplacement de celui-ci était nécessaire. Il sera livré début juillet et il faudra ensuite procéder à son installation. Il est difficile de connaître la date de la réception provisoire des travaux car il faut que l’ensemble des remarques qui auront été formulées soient d’abord rencontrées.”

Et que la nouvelle installation soit testée. “D’expérience, l’IDEA et l’entreprise nous disent qu’il faut laisser entre quatre à six semaines à la nouvelle installation pour “faire sa maladie”. C’est-à-dire qu’il faudra accueillir des groupes restreints et de plus en plus conséquents afin de voir comment l’infrastructure réagit. À cela s’ajoute le fait que la période d’essai se déroulerait durant les congés du bâtiment.”

Jouer la prudence

Si la ville ne se prononce pas sur des délais précis, une réouverture avant le mois de septembre paraît compromise, pour ne pas dire impossible. “Dans d’autres piscines communales, dont la gestion des travaux a été déléguée au même maître d’ouvrage, les autorités ont inauguré en atteignant directement la capacité maximale du bassin et les rouages se sont rapidement enrayés, ce qui a entraîné des fermetures hâtives. Ce que nous ne voulons pas.”

La ville préfère donc jouer la carte de la prudence. Pour rappel, la piscine de Cuesmes est fermée depuis février 2021. De vastes travaux de rénovation sont depuis entrepris dans le cadre du plan piscine de la Région wallonne. Les subsides, à hauteur de 3,5 millions d’euros, doivent notamment permettre de réduire la consommation énergétique du bâtiment, améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et souffrant de déficiences, de développer des aménagements favorisant l’apprentissage de la natation ou encore d’optimiser l’accueil.