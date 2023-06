Les équipes d’intervention de la police présentes à Flénu où un homme s’est retranché chez lui

Un impressionnant dispositif policier est mis en place à Flénu actuellement. L’équipe d’intervention spéciale de la police est en effet de sortie autour de la rue Albert Defrise et pour cause. Un homme d’une cinquantaine d’années se serait retranché chez lui d’après nos confrères de Sudpresse. L’homme serait armé d’un cutter et serait sous l’emprise de l’alcool.