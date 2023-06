C’est officiel, les hôpitaux du groupe Jolimont et Ambroise Paré ont fusionné

”C’est une fusion tout à fait historique”, souligne Calogero Conti, président du conseil d’administration. “D’une part, parce qu’elle rassemble des partenaires qui évoluent dans un environnement laïque avec un statut public pour l’un, et dans un environnement confessionnel avec un statut privé pour l’autre, et d’autre part parce que ces hôpitaux, désormais partenaires, évoluaient jusqu’ici dans un contexte historique de concurrence.”

Et de poursuivre : “Malgré les différences, nous sommes parvenus à avancer sur base d’un objectif commun. Cette fusion est inéluctable du fait de la nécessité de rationaliser les moyens publics alors que les technologies coûtent de plus en plus cher et d’éviter la concurrence entre hôpitaux implantés dans une même zone.” Concrètement, les sept hôpitaux seront désormais repris sous une seule et même identité “Helora – Centres hospitaliers universitaires”, suivi du nom du site.

De nouveaux noms pour les sites hospitaliers

L’hôpital de Jolimont devient ainsi “hôpital de La Louvière – site Jolimont”, Ambroise Paré devient “Hôpital de Mons – Site Kennedy” et Saint-Joseph devient “Hôpital de Mons – Site Constantinople.” “Concrètement, pour les patients, la donne ne change pas vraiment. Ou du moins pas dans l’immédiat”, insiste Stéphan Mercier, directeur général d’Helora. “On prépare l’avenir mais concernant l’offre de soins, nous avançons avec prudence.”

Objectif, permettre aux quelque 7000 collaborateurs d’appréhender le changement. “On doit s’assurer de maintenir une offre complète de soins sur chaque site afin d’éviter un report de soin dans le chef de patients qui refuseraient de quitter leur région pour en bénéficier et éviter de vider un hôpital au profit d’un autre.” Les changements concerneront plus particulièrement les spécialités et les services présents sur deux implantations proches. Par exemple la maternité.

”Aujourd’hui, c’est surtout une grande aventure humaine qui commence", souligne Chantal Bouchez, directrice adjointe d'Helora. "Les choses ne sont pas simples à mettre en place mais on ne souhaite pas arriver devant les équipes en imposant tous nos choix, on souhaite entendre ce que le personnel veut dans le cadre de cette fusion. C’est pour cela que l’espace leur est offert pour se rencontrer, travailler ensemble. Et ainsi permettre aux changements d’être mieux intégrés et acceptés.”

Cinq nouveaux hôpitaux d'ici 2030

Des changements qui passeront aussi par la construction de cinq nouveaux hôpitaux à l’horizon 2030. Le cabinet d’architecture Archipelago, en partenariat avec VK Architects + Engineers et Tractebel, a ainsi été désigné. Les travaux ont débuté sur le site de Longtain, à La Louvière. “Ce sera le premier à être construit mais on va synchroniser les choses autant que possible”, poursuit Stéfan Mercier. Les quatre autres nouveaux sites seront situés à l'avenue Wilson à Jemappes, à Warquignies (sur le site actuel), à Nivelles dans le quartier du Bois de l'Hôpital et à Lobbes, pour lequel un terrain est en cours de prospection.

On rappellera qu’initialement, le CHU Tivoli était concerné par cette fusion avant de ralentir la cadence (tout en restant, en revanche, dans le réseau Helora). La porte reste ouverte et le CHU pourrait rejoindre la marche en temps voulu. On notera également que du côté des universités, les collaborations avec l'ULB et l'UCL seront maintenues, et développées avec l'UMons qui vient d'obtenir son agrément pour organiser son master en médecine.