La gare de Mons éblouit les automobilistes… dans le mauvais sens du terme !

Depuis le ring de Mons ou à proximité de la gare provisoire, plusieurs automobilistes en auront fait le constat : la gare éblouit… Dans le mauvais sens du terme. “Je sens gros comme une maison les accidents arriver sur le ring de Mons”, écrit un internaute sur un groupe Facebook montois. “La gare nous éblouit tellement qu’on ne voit plus rien avec le soleil.” Un constat partagé par de nombreux autres citoyens.

”Exactement, sans verres solaires, on n’y voit plus rien. Déjà signalé plusieurs fois mais aucun suivi”, ajoute un citoyen. “Ça va provoquer des accidents”, “Je confirme”, “Moi aussi, tout à fait éblouie en fonction de l’heure et de la position du soleil”, “Je me suis fait la même réflexion, très gênant”, “Je me le dis à chaque fois”, “C’est vraiment très dangereux, il faut faire très attention”, peut-on lire dans la centaine de commentaires laissés sur la toile.

Si le sujet a à nouveau permis à quelques nostalgiques d’évoquer l’ancienne gare, “mieux sous bien des aspects”, on rappellera que le chantier se termine et que la nouvelle gare sera bel et bien mise en service dans les prochains mois. Inutile dès lors de s’épancher sur le passé. On peut en revanche s’interroger sur le choix des matériaux pour finaliser la toiture de la gare, sur laquelle se reflète dangereusement le soleil.

La problématique n’était visiblement pas remontée jusqu’à la SNCB. Une solution existe-t-elle ou faudra-t-il simplement prendre son mal en patience, rouler prudemment et se souvenir qu’en Belgique, les jours de beau temps sont moins fréquents que les jours de pluie ? A priori oui. Questionnée à ce propos afin de savoir si le problème était connu ou avait déjà été constaté sur d’autres gares, la SNCB a simplement rappelé que “le bâtiment de la gare de Mons a été conçu et étudié dans son ensemble, en respectant les normes en matière de sécurité.”

Une réponse plutôt succincte mais finalement peu étonnante : on imagine en effet assez mal la SNCB prendre des mesures drastiques à l’aube de la fin du chantier.