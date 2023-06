Manifestation des médecins généralistes à Mons pour dénoncer les changements liés aux gardes de nuit : “On n’est pas un night&day !”

Très concrètement, entre 23 heures et 8 heures du matin, les médecins généralistes de garde n’étaient jusqu’ici appelés par le 1733 (numéro d’appel de la garde) que dans quatre cas de figure : un patient grabataire, un patient en maison de repos et de soin, un patient palliatif ou un constat de décès. Les motifs graves étaient orientés vers le SAMU par le 1733, les motifs moins urgents patientaient jusqu’au lendemain matin.

Les médecins généralistes ont manifesté à Mons ce mercredi pour défendre la qualité des soins de santé. ©E.B.

Assurer une journée de travail, une garde de nuit et enchainer avec de nouvelles consultations

”Aujourd’hui, on est amené à répondre à la bobologie, même de nuit”, regrette Loïc Flamant, vice-président de l’Assemblée des Médecins Généralistes de Mons (AMGM). “On est amené à vivre des nuits compliquées, où l’on est sans cesse réveillé alors que ce n’est pas justifié et que le lendemain, l’on doit bel et bien assurer nos consultations.” Des nuits blanches qui pèseront encore un peu plus sur la fatigue des médecins et qui posent question.

”On ne veut pas que la médecine générale soit considérée comme un night and day. Tout le monde a déjà été amené à faire une nuit blanche. Le lendemain, on est rarement en forme : épuisement, irritabilité, manque de discernement,… C’est la santé des patients et la qualité des soins qui sont remises en question avec ces changements”, ajoute Alyssa Provensano, médecin généraliste et membre de l’AMGM.

Aucune concertation avec le secteur

Des changements qui ont par ailleurs été envisagés sans aucune concertation avec le secteur. “On change un système qui fonctionne, sans raison valable. Est-ce une plus-value pour les patients ? Nous ne le pensons pas.” Les manifestants dénoncent également l’ingérence du gouvernement fédéral dans l’organisation des postes de médecine générale, susceptible d’ouvrir également en semaine.

”Cela signifie que nous devrons stopper nos consultations pour assurer une garde au poste de médecine générale à partir de 18 heures. Que se passera-t-il ? Cela chamboule notre organisation mais surtout, on risque de retrouver notre patientèle dans ces postes de garde plutôt que dans nos cabinets. Cela n’a pas de sens, c’est le serpent qui se mord la queue.”

Au départ du Vaux-Hall, ils étaient donc entre 80 et 90 selon la police à prendre la direction de la grand-place de Mons. Après un passage par le poste de médecine générale d’Ambroise Paré, Saint-Joseph ou encore la maison de repos et de soins Seniorissim, une délégation a été reçue par le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), visiblement sensible aux inquiétudes formulées par un secteur en pénurie et déjà sous pression.