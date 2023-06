Les médecins généralistes manifesteront ce mercredi à Mons et La Louvière

Les revendications des médecins généralistes resteront les mêmes que lors de la précédente manifestation en Wallonie Picarde. Ils réclament donc un tri 1733 de qualité (service de garde) ainsi que “l’arrêt de l’ingérence du fédéral dans l’organisation des PMG (Postes Médicaux de Garde).”

”Les médecins généralistes l’ont dit et répété. Pourtant, malgré des demandes de concertation, des réunions, une lettre ouverte aux ministres de la Santé Franck Vandenbroucke et de l’Intérieur Annelies Verlinden, et une première manifestation des médecins généralistes de Wallonie Picarde, force est de constater que rien ne bouge et que les autorités affichent une volonté claire de supprimer le tri 1733 sélectif en nuit profonde”, indiquent les syndicats avant de poursuivre.

”D’une manière générale, nous dénonçons le mépris dont font preuve les autorités fédérales à l’égard des médecins généralistes. Et nous sommes inquiets pour la qualité de la médecine générale et la sécurité des patients et des médecins. Une surcharge lors des gardes de nuit entraîne une fatigue telle chez le médecin qu’il pourrait offrir une moins bonne qualité de soins en journée. C’est dangereux pour la sécurité du patient et du médecin, mais aussi pour la qualité de la médecine générale. De plus, dans les zones rurales, cela aggrave la pénurie en diminuant l’attractivité et en faisant fuir les médecins dont les nuits sont devenues incompatibles avec le travail de médecine générale en journée. Tous les médecins généralistes sont concernés. C’est pourquoi plusieurs manifestations auront lieu en même temps à Arlon, Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Ottignies, Tournai et Tubize ce mercredi 28 juin.”

Par ces actions de mécontentement, les médecins généralistes espèrent enfin pouvoir être entendus.