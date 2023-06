La ville de Mons augmente sa participation financière pour organiser la troisième édition du Festifood

C’est désormais officiel puisque le conseil communal vient de voter la convention de partenariat 2023-2025. Si l’asbl organisatrice a pour obligation “d’organiser un événement culinaire hautement qualitatif et grand public en centre-ville” et de “mentionner la ville de Mons dans la médiatisation de ces événements”, la ville, elle, s’engage à mettre à disposition, à aménager et à entretenir les lieux, à apporter des aides techniques et logistiques et, surtout, à mettre la main au portefeuille.

10 000 euros supplémentaires

Ce sont en effet 50 000 euros par édition qui seront libérés par la ville de Mons pour participer à l’organisation du festival. Un montant qui a visiblement surpris certains membres de l’opposition montoise, puisqu’Emmanuel Tondreau (Mons en Mieux) a constaté que ce dernier avait été revu à la hausse depuis 2020. “On constate que l’on passe de 40 000 à 50 000 euros. Qu’est-ce qui justifie ce changement ?”, a-t-il questionné.

Le bourgmestre, Nicolas Martin (PS), a défendu le choix d’augmentation la part financière de la ville dans l’organisation du Festifood. “C’est un succès majeur et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir l’organiser dans notre ville”, a-t-il souligné. “Le festival va encore grandir, et investir d’autres parties du quartier, notamment la place de la Grande Pêcherie. On comptera environ 35 % de plus de surface au sol, plus de chefs invités et plus d’artisans pour le marché alimentaire du circuit court.”

"Une fabuleuse carte de visite pour la ville de Mons"

On rappellera que les chefs invités sont tous étoilés au guide Michel ou reconnu Bib Gourmand. “Un festival qui s’agrandit, c’est plus de monde accueilli, un rayonnement encore plus grand pour la ville mais aussi des coûts supplémentaires. D’où l’augmentation de notre quote-part, qui représente environ 15 % du budget global de l’organisation.” Si le conseiller de l’opposition n’a pas remis en cause la participation de la ville, il s’est en revanche inquiété des retombées de l’événement.

”Il serait judiciaire de procéder, à l’issue de la manifestation, à une analyse des résultats, de voir ce que ça a réellement coûté et pour quels avantages”, a insisté Emmanuel Tondreau. Selon le bourgmestre, l’étude menée par la gestion centre-ville sur base du ressenti des gérants de commerces, cafés, hôtels et restaurants du centre-ville s’était révélée très positive. “C’est une fabuleuse carte de visite pour la ville, une plus-value pour notre secteur économique qui profite des retombées.”

Et de conclure : “C’est un événement aussi qualitatif que populaire, c’est tout ce que l’on souhaite pour notre ville. Les gens reviennent d’ailleurs à Mons après l’avoir découverte par ce biais.” La troisième édition du Festifood se tiendra les 8, 9 et 10 septembre prochain sur le site des Anciens Abattoirs, la place de la Grande Pêcherie et les rues adjacentes.