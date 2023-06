Projet immobilier à Maisières : à ce stade, la ville reste frileuse

En effet, les promoteurs ont déjà soumis leur dossier à la ville en 2011, 2016, 2018 et finalement 2023. Ce mardi, le conseil communal de Mons était invité à approuver le principe de la création et le tracé de nouvelles voiries afin de desservir le site concerné. “Visiblement, peu de modifications ont été apportées entre le projet initial et le projet actuel”, souligne Guillaume Soupart (MeM), conseiller de l’opposition. “On est passé de 28 à 21 lots mais les remarques des riverains semblent pertinentes.”

Ceux-ci ont évoqué, dans le cadre de l’enquête publique, la question de l’égouttage, le risque d’inondations, l’impact sur la faune et la flore, l’abattage d’un millier d’arbres alors qu’au plan de secteur, il s’agit d’une zone forestière, ou encore les difficultés de stationnement et de mobilité. L’absence d’une nouvelle réunion d’information préalable, alors qu’elle avait été organisée en 2011, a également été soulevée.

Des procédures légales respectées

”C’est dommage car l’on sait que dans pareil dossier, la présentation du projet aux riverains permet généralement les échanges constructifs”, a ajouté Guillaume Soupart. “On a l’impression que les promoteurs ont la volonté de passer en force, se disant que ça finira bien par fonctionner.” On notera que contrairement à 2011, le collège communal de Jurbise, la DNF, l’AWAP et la Défense ont remis un avis favorable conditionnel.

L’échevin en charge de l’urbanisme, Maxime Pourtois (PS), a confirmé que les procédures avaient été respectées avec, notamment, une nouvelle enquête publique imposée par le collège communal alors que cette dernière n’était pas obligatoire. “Compte tenu de l’historique du projet et de sa localisation, nous tenions à ce que les avis et réclamations des riverains puissent être actés officiellement”, précise-t-il.

”Le terrain est en effet boisé, actuellement. C’est une réalité à laquelle nous sommes sensibles, tout comme l’impact sur la faute et la flore ou la question de la gestion de l’eau. Au niveau de la ville, j’insiste sur le fait que rien n’est accepté. Jusqu’ici, ça a même toujours été refusé. On est sur une énième demande de permis, preuve que le collège communal est attentif aux enjeux et n’accepte pas n’importe quoi.”

Concrètement, à ce stade de la procédure, la ville se positionne sur le volet voirie. La décision quant à l’octroi d’un permis d’urbanisme n’interviendra qu’après analyse de divers éléments, peut-être dans le courant du mois à venir. Si Guillaume Soupart s’est montré rassuré, John Beugnies (PTB), a quant à lui regretté que de tels projets urbanistiques, “contraires aux enjeux démographiques et environnementaux” soient toujours d’actualité.