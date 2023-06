Nouvelle action syndicale devant le magasin Delhaize de Mons

”On a obtenu certaines victoires devant le tribunal, essuyé d’autres coups durs, aussi”, précise Élisabeth Lovecchio, secrétaire permanente CNE Hainaut. “Tout n’est pas rose mais nous poursuivons nos actions pacifistes afin de sensibiliser la clientèle. Nous ne pouvons plus bloquer les magasins mais nous avons encore d’autres moyens de pression. On se rassemble, on informe le citoyen.”

Pour cette dernière, pas question de baisser les bras. “Delhaize poursuit sa démarche et continue à rire au nez des travailleurs. On n’a jamais vu autant de tapage publicitaire. Entre les annonces radio, télé et l’affichage, c’est une véritable campagne qui est menée par le groupe. Mais nous constatons que nos actions portent leurs fruits. Il suffit de regarder les chiffres de fréquentation des magasins. On est loin de l’avant mois de mars.”

C’est en effet en mars dernier que la marque au lion annonçait sa décision de franchiser ses 128 magasins intégrés. “Cela signifie une cession à des indépendants, par laquelle les 9 200 travailleurs concernés seront transférés dans une commission paritaire pratiquant de moins bonnes conditions de travail et de rémunération”, soulignent les syndicats.