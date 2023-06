Fraude aux papiers d’identité à Colfontaine : un suspect inculpé, l’enquête se poursuit

”Trois personnes ont été présentées à la juge d’instruction ce jeudi”, confirme ce vendredi Damien Verheyen, substitut du procureur de Mons. “Un suspect a été inculpé de corruption passive, fraude informatique et faux et usage de faux.” Il a cependant été libéré sous conditions. Les deux autres personnes ont été relaxées, “ce qui ne signifie pas qu’elles sont hors de cause”, insiste le substitut.

De nombreux devoirs d’enquête sont en effet toujours en cours. Il faut notamment analyser ce qui a été saisi lors de la perquisition. Les enquêteurs vont également tenter d’identifier et de retrouver les étrangers en séjour illégal qui ont bénéficié des faux papiers. Selon le parquet, certains ont pu, une fois leurs papiers en main, s’établir en Belgique mais la majorité d’entre eux auraient pris la direction du Royaume-Uni.

Pour rappel, c’est à la suite d’une dénonciation que les faits ont été dévoilés. Mercredi, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale faisaient irruption au sein de l’administration communale de Colfontaine pour procéder à des perquisitions. Dans un premier temps, la première piste envisagée a été celle du piratage informatique mais rapidement, les premiers éléments d’enquête ont poussé les enquêteurs à envisager l’acte délibéré, avec donc l’encodage de données erronées dans le système informatique de la commune par un ou plusieurs membres du personnel.

Plusieurs questions devront trouver réponse : y a-t-il eu rémunérations et si oui, à combien s’élevaient-elles, et quelle est la réelle ampleur de la fraude ? À ce jour, des irrégularités ont été relevées dans une quinzaine de dossiers mais d’autres pourraient encore être mis au jour. Si les faits sont bel et bien établis, le ou les auteurs encourent des peines d’emprisonnement de deux à cinq ans et des amendes allant de 500 à 100 000 euros, à multiplier par huit.