Plusieurs rues du centre-ville de Mons bouclées pour permettre une reconstitution de meurtre

Les personnes empruntant les rues du centre-ville l’auront probablement remarqué, certaines d’entre elles ne sont plus accessibles pour le moment et pour cause. La zone de police de Mons/Quévy a bouclé un périmètre du centre-ville pour permettre à une reconstitution de meurtre d’avoir lieu. À l’heure d’écrire ces lignes, il est encore impossible à déterminer quand ces rues seront remises à la circulation par les forces de l’ordre.