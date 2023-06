Petit Lumeçon 2023 : Après un premier bris de lance difficile, Saint-Georges a une nouvelle fois terrassé le dragon !

Comme de coutume, les enfants se sont réunis autour de l’arène, une semaine après leurs aînés, pour vivre leur combat dit “Lumeçon”. Une édition 2023 marquée par plusieurs événements. Le premier n’est autre que la chaleur qui a poussé de nombreux enfants à quitter l’arène avant même le début du combat. Chaleur qui a aussi eu des impacts sur les acteurs qui se sont arrêtés à plusieurs reprises pour des pauses boissons bien méritées. Second événement marquant : la file interminable pour se procurer un T-Shirt permettant d’accéder au combat. Les plus grands, les blancs et les noirs, n’ont d’ailleurs pas tous pu se procurer le précieux sésame. Enfin, le troisième événement marquant de ce petit combat 2023 n’est autre que la difficulté du nouveau Saint-Georges de procéder à son premier bris de lance. Une difficulté rapidement oubliée tant il a su maîtriser le combat d’une main de maître.