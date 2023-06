Mons : l’enseigne Wave Burgers va brasser sa propre bière

Une bière qui se mariera parfaitement avec un smash burger et un paquet de frites, promet d’ores et déjà l’équipe. “Notre bière sera une SMaSH Cold IPA. Ça tombe bien parce que chez Wave, on aime tout smasher ! Une SMaSH, c’est une bière à base d’un malt unique et d’un houblon unique. Pour couronner le tout, nous utiliserons le houblon Talus, qui est lui aussi originaire de la West Coast.”

De quoi coller à l’ambiance de l’établissement qui, après avoir séduit plus d’un Montois, a également ouvert ses portes du côté de Charleroi. “Malgré nos inspirations outre atlantiques, Wave Burgers ne serait rien sans ses partenariats locaux, que ce soit pour les buns, les viandes, les pommes de terre. C’est pour cette raison que nous avions à cœur de co-créer notre bière avec un partenaire de la première heure, la micro-brasserie Zythologist (située à Gouy-les-Piéton, NdlR).”

Et de poursuivre : “Nous sommes persuadés que leur savoir-faire et leur créativité apporteront une autre dimension à notre projet.” Un projet porté par Jamy, Scotty, Vadim et Youri, qui souhaitaient proposer en Belgique des Smash Burger d’inspiration 100 % américaine, avec un concept inspiré de la Californie mais collant à certaines valeurs : produits locaux, circuits courts et chasse au gaspillage notamment.

”L’idée est venue de notre passion commune pour les craquages gourmands, de nos voyages récurrents aux US et de la frustration de devoir voyager loin pour goûter ce que l’on aime. On rêvait de ce burger gourmand, fondant, généreux où une simple bouchée pouvait nous faire traverser l’atlantique.” Pour accompagner le repas d’une nouvelle bière, les quatre amis ont lancé une campagne de financement participatif.

Sur les 5 000 euros espérés, ce sont plus de 5800 euros qui ont finalement été récoltés.