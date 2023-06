Drame à Mons : Saïd B., déjà condamné pour tentative de meurtre en France, désormais inculpé de 6 tentatives de meurtre

Saïd B., l’auteur présumé d’un rodéo urbain qui a eu lieu ce vendredi 9 juin 2023 à Mons, a été placé sous mandat d’arrêt pour six tentatives de meurtre et entrave méchante à la circulation. Il passera devant la chambre du conseil ce mercredi qui décidera de son maintien ou non en détention préventive.