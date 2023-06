Bilan très positif pour ce Doudou 2023:“C’est aussi et surtout une merveilleuse carte de visite pour notre ville”

”C’était un très grand cru. Nous ne pensions pas pouvoir faire mieux que l’an dernier, année de retrouvailles. Et pourtant !”, sourit-il. “La météo a bien entendu contribué à ce succès mais nous pensons également que le partenariat avec la RTBF a permis d’offrir à la ducasse une nouvelle dimension. Il y avait du monde partout, tout le temps, à chaque étape rituelle ou festive.”

Attirer des investisseurs et de nouveaux habitants

Pour Nicolas Martin, attirer du monde en ville pendant le Doudou n’est pas une fin en soi. “Nous permettons aux Montois de se retrouver davantage entre eux les mercredi et jeudi, les lundi et mardi. Mais il faut considérer que notre folklore est aussi et surtout une magnifique carte de visite pour notre ville. Elle permet de la faire rayonner, de la faire découvrir aux touristes, aux investisseurs, à de nouveaux habitants potentiels.”

Et de poursuivre : “Nous ne tentons pas d’attirer toujours plus de monde mais de profiter d’un rayonnement majeur pour capitaliser et montrer une image positive de notre ville. Tout n’est pas parfait, bien sûr, mais nous oublions trop souvent à quel point elle est magnifique. Les observateurs extérieurs nous le rappellent. C’était encore le cas ce week-end, avec de nombreux investisseurs déjà implantés à Mons ou intéressés de l’être.”

Un bilan policier très positif

Objectif atteint donc, même si Nicolas Martin estime qu’il y a encore une carte à jouer pour atteindre le marché touristique flamand. “Il y a encore du chemin à parcourir mais nous sommes bien partis ! Ce ne serait pas possible sans le travail colossal des services de la ville, des services de police et des secours, qui permettent chaque année à des milliers de personnes de profiter de la ducasse en toute sécurité.”

En effet, le bilan sécuritaire est plus que positif. Seules 138 arrestations administratives ont été recensées, contre 185 l’an dernier, principalement pour ivresse. Six arrestations judiciaires ont été comptabilisées contre sept en 2022. À cela s’ajoutent des enlèvements de véhicules pour non-respect des mesures de stationnement. “Très peu de bagarres ont éclaté et malgré des travaux dans la ville, des lieux moins accessibles et des changements dans l’organisation de certains événements, tout s’est parfaitement passé.”

Reste donc à espérer que le Petit Doudou se déroule aussi bien mais compte tenu du public familial qui y est attendu, aucun incident majeur ne devrait être à déplorer.