À Mons, le Chalet des Hirchons soigne et relâche les hérissons dans la nature

Bref, l’espèce est menacée et trop peu de centres agréés existent pour prendre en charge les animaux blessés. À Mons, depuis peu, le Chalet des Hirchons comble quelque peu ce manque. “Je suis assistante vétérinaire dans un centre de Dour et à chaque fois que quelqu’un nous amenait un hérisson blessé ou malade, nous devions rediriger la personne vers un CREAVES (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage)”, explique Sylvie Vandenhende.

Dans un abri de jardin

”Face à ce constat et après avoir été bénévole auprès de L’Annexe Hérissons (située à Charleroi, NdlR), je me suis décidé à me lancer et à ouvrir mon propre centre. Je suis pour l’instant installée chez moi, à la limite de Saint-Symphorien, dans mon abri de jardin. D’où le nom du Centre.” Un centre qui vient justement d’être officiellement reconnu par la Région wallonne et qui pourra donc accueillir des hérissons venus de partout.

Depuis son ouverture au mois de mai, ce ne sont pas moins de 42 hérissons qui y ont déjà transité. “L’objectif reste bien entendu de les relâcher le plus rapidement possible dans leur environnement naturel. Les trois premiers que nous avons accueillis n’étaient heureusement pas en piteux état. Ils ont été remis dans un verger où la présence de l’homme est minime et où la propriétaire veillera à ce qu’ils aient à manger.”

En plein soin. ©D.R.

Malheureusement, tous n’auront pas la même chance. “Les mâles se réveillent, sont surexcités et recherchent des femelles. Ils ne font attention à rien et se font régulièrement écraser, par exemple. On peut aussi voir de nombreuses femelles à la recherche d’abri. Il est possible de les aider en laissant dans nos jardins des zones sauvages, en aménageant des haies, en évitant les tondeuses et débroussailleuses qui font énormément de dégâts.”

Des dons bienvenus

Il est également primordial de laisser à leur disposition une gamelle d’eau, voire quelques croquettes pour chat. “Surtout, évitez les pesticides et anti-limaces qui les empoisonnent. Les hérissons sont les amis des jardiniers et sont un témoin essentiel de la biodiversité. Nous nous devons d’en prendre soin !” Pour aider le Chalet des Hirchons, les dons sont les bienvenus, de même que du matériel médical comme des seringues, des compresses, des alèses ou des gants.

”Nous sommes également à la recherche d’un local où nous installer plus définitivement et confortablement. Nous sommes en contact à ce propos avec les communes de Mons et de Quaregnon.” À ce jour, aucun subside n’a encore été versé à nouveau CREAVES, qui fonctionne donc sur fonds propres de l’équipe, composée de Sylvie, de Marie (vétérinaire), de Virginie (docteur en biologie) et de Camille (avocate), toutes passionnées par la cause animale.