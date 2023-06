Mons célèbre ce week-end la Journée mondiale de l’Art Nouveau, proposant à ses visiteurs une série de festivités concentrées à la Maison Losseau. Le public y est invité à plonger dans cet univers enchanteur à travers des activités captivantes, conçues pour toutes celles et ceux qui aiment l’art et le design. La journée immersive est rythmée par diverses animations. Au matin, une balade contée "chez Léon" est dédiée aux plus jeunes (de 5 à 10 ans) qui sont transportés dans un monde magique, où les contes se mêlent à l’Art Nouveau. Un atelier calligrammes apprend à laisser libre cours à sa créativité pour écrire et créer des formes uniques inspirées de l’esthétique de l’Art Nouveau: les courbes, les lignes organiques et les décors fleuris qui ont caractérisé ce mouvement artistique révolutionnaire de manière poétique et créative. Enfin, voilà une occasion festive pour profiter d’une visite guidée de cette Maison Losseau, véritable pépite architecturale. Harmonie entre les nouveaux matériaux de l’époque, tels que le verre, le béton et le fer, qui ont été intégrés de manière ingénieuse dans cette demeure emblématique de l’Art Nouveau. Gratuit. Réservation conseillée.

Infos : www.maisonlosseau.be

2. Portraits Animaux, 10 juin-10 mars, Treignes, Ecomusée du Viroin

Débardage avec un cheval de trait ©EdA

L’Ecomusée du Viroin accueille sa nouvelle exposition photos Portraits Animaux consacrée aux compagnons domestiques qui ont côtoyé l’homme entre la fin du XIXe s. et le début du XXe s. L’exposition remonte l’histoire pour mieux comprendre le rôle qu’ont joué ces animaux essentiellement domestiques dans la croissance économique des secteurs agricole et industriel. Ils remplissent plus ou moins docilement les tâches et rôles que nous leur imposons: auxiliaire de travail, moyen de transport, fournisseur de denrées et de matériaux, compagnon amical, etc. Issues des collections de l’Ecomusée du Viroin, les photos témoignent de la relation étroite qui unissait les hommes à ces compagnons amicaux et essentiels au quotidien, jusqu’à l’émergence de la société de consommation. En réponse à celles-ci, d’autres clichés de photographes contemporains représentant une vision actuelle de notre rapport aux animaux.

Infos : www.ecomusee-du-viroin.be

3. L’art et les tout-petits, 10-11 juin, Théâtre La montagne magique

Pour les petits de 1 mois à 5 ans, "L’Art et les tout-petits" présente une programmation taillée sur mesure pour les plus jeunes. Avec une dizaine de spectacles de sons, gestes, mots, et lumières, ce festival international propose des formes artistiques chatouillant nos imaginaires.

Infos : www.lamontagnemagique.be

4. Carrément Bières, 10 et 11 juin, Abbaye de Villers

©donnacoleman - Fotolia

L’Abbaye de Villers-la-Ville devient, le temps d’un week-end, la capitale de la bière artisanale et des micro-brasseries, à l’occasion de son festival "Carrément Bières". La bière s’y découvre sous toutes ses coutures, avec 30 brasseries artisanales et 100 bières issues principalement de Wallonie. Ateliers de zythologie et visite de la micro-brasserie de l’abbaye.

Infos : villers.be

5. Mais...Tissons!, 11 juin dès 11h, Parc d’Enghien

Pour petits et grands, fête métissée et épicée, "Mais...Tisson!" revient avec son lot d’activités entièrement gratuites. Cette année, le programme concocté annonce des spectacles de rue, de la musique du monde, des contes, un atelier de broderie, du cirque aérien... le tout autour d’un espace pique-nique pour un moment interculturel à vivre en famille.

Infos : www.ccenghien.com

6. Jardin enchanté, 9 juin au 15 octobre, Jodoigne, rue du tilleul 22

Dans le cadre d’un surprenant jardin, des artistes venus des quatre coins du monde exposent leurs œuvres en verre, pierre, métal, bois et céramique, land art et street art, installations sonores et musique.... Cette exposition d’art contemporain internationale "Le Jardin Enchanté" se découvre dans un parc paysagé, structuré, parcouru par l’eau. Réservation conseillée.

Infos : www.the-enchanted-garden.info

7. Guignolet au Parc, 3 juin- 30 août à 15h, Bruxelles, Bois de La Cambre

Guignol et toute sa troupe de pantins à la saveur d’antan, le Chaperon Rouge, le Loup, Roi et Reine… posent leurs valises dans le Bois de La Cambre. Pour un moment intemporel de magie, Guignolet dans le Parc revisite les classiques du théâtre de marionnette. Près de 50 représentations (une par jour) sont programmées, les mercredis, samedis et dimanches en juin, et du mercredi au dimanche en juillet et août.

Infos : www.guignolet.brussels

8. Marais d’Harchies, 17 juin de 13h30 à 16h30, CRIE d’Harchies

©Hervé Stiévanart

Sous la conduite d’un guide, une promenade nature de Natagora invite à découvrir la vie aux marais d’Harchies. L’occasion de parcourir ce site de 550 hectares, terre d’accueil pour les oiseaux aquatiques nicheurs et les migrateurs de passage. Le Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) d’Harchies y sensibilise un public très large. Inscription: 069 581 172

Infos : www.natagora.be

9. Family Day, le 18 juin, Bruxelles, Palais du Coudenberg

Pour endosser l’habit d’un chevalier de la Toison d’Or ou d’une dame de la Cour, découvrir des secrets de beauté d’un autre temps, tirer à l’arbalète ou manier l’épée... rendez-vous au "Family Day" du Coudenberg. Une occasion spéciale pour plonger sous terre et s’immerger dans le passé prestigieux de Bruxelles et de son palais, à l’époque de Charles Quint.

Inscription : www.coudenberg.brussels

10. Début des Haricots, le 17.06, Neder-Over-Heembeek, Ferme urbaine

La Fête du Début des Haricots célèbre la richesse de l’agro-alimentaire juste et résilient. Dans une ambiance de bal musette, le programme annonce des visites de la ferme urbaine, des initiations et découvertes herboristes, une démonstration de traction animale par nos deux ânesses ou encore un marché de produits fermiers et artisanaux.

Infos : www.haricots.org