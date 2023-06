Bilan mitigé pour les gobelets réutilisables au Doudou : “il faudra remettre sur la table l’idée d’une solution globale et donc d’une caution”

Du côté des cafetiers, le bilan est plutôt mitigé. Interrogés tout au long de cette ducasse, ils ont tout particulièrement mis en avant la difficulté de stockage, tant des verres propres que des verres sales, l’impossibilité de les laver en cours de soirée et l’indiscipline de certains fêtards qui, malgré des messages répétés, ont continué à jeter leurs gobelets au sol. Difficile, malgré tout, de nier que la ville était plus propre cette année.

”On a l’impression que certains ont oublié la marée de crasse que représentaient des milliers de gobelets jetés au sol”, insiste Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la propreté. “La saleté amenant la saleté, des paquets de frites et autres déchets s’ajoutaient aux amoncellements de gobelets. Cette année, la ville était incontestablement moins sale, cela se voyait mais se sentait, aussi.”

Sept fois moins de déchets

Cette sensation a été validée par les équipes d’ouvriers communaux, à pied d’œuvre chaque nuit pour débarrasser les pavés de leurs déchets. “On ne dispose pas encore de chiffres donc c’est plutôt un ressenti mais le personnel parle de 7 fois moins de déchets que les années précédentes. On doit adapter notre façon de nettoyer car les gobelets jetables étaient plus faciles à nettoyer que les bouts de gobelets réutilisables. Mais la charge de travail reste moindre malgré tout et le bilan positif.”

L’échevine reste cependant bien consciente que tout n’a pas été rose. “Nous savions tous que ce ne serait pas simple. C’est une première année et le premier événement de pareille ampleur à être organisé avec des gobelets réutilisables en Wallonie. Nous n’avons connu aucun gros couac, quoi qu’en disaient certains, mais il faudra débriefer, prévoir des changements.”

Inutile de discuter maintenant, l’échevine préfère que chacun puisse prendre du recul. “Le débriefing des équipes est prévu la semaine prochaine, dès que nous disposerons de chiffres officiels, et début juillet avec les cafetiers. Nous avons suivi le choix des cafetiers de ne pas imposer de caution et de gérer les changements seuls mais je pense qu’il faudra réenvisager la possibilité d’une solution globale, et donc la mise en place d’une caution.”

Si ce choix devait être arrêté l’an prochain, la ville apportera davantage de soutien logistique aux cafetiers, que ce soit au niveau du stockage ou même du nettoyage des gobelets. “Il est trop tôt pour se projeter mais le sujet sera remis sur la table lors de nos futurs échanges.” Dans tous les cas, rappelons que faire marche arrière n’est pas une option puisqu’une série de produits en plastique à usage unique, dont les gobelets, seront officiellement proscrits en Belgique dès cette année.