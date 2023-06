Le tunnel d’Hyon va être réhabilité : la circulation sera fortement impactée

Le tunnel d’Hyon, situé sur le R50 en périphérie de Mons en dessous du boulevard Dolez, présente une longueur de 325 mètres. Il comprend deux voies accueillant 20 000 véhicules par jour et une bande d’arrêt d’urgence. Ce tunnel, construit en 1984, va faire l’objet d’un chantier de rénovation bien nécessaire.

Diverses étapes

Les travaux seront organisés en plusieurs phases et viseront à rénover les équipements électromécaniques ; renouveler l’éclairage ; mettre en place un système de détection de surhauteur pour les camions hors gabarit, mettre en place une détection incendie en tunnel ; renouveler la majorité des équipements du local technique permettant de gérer les différentes techniques du tunnel ; renouveler des équipements de réémission radio.

”Le but de la protection passe antifeu est de limiter l’échauffement du béton en cas d’incendie pour réduire les dégâts à l’infrastructure”, précise la Sofico. “En rendant l’infrastructure plus résiliente, on restreint donc les travaux en cas d’incendie et donc l’impact sur le trafic. Le béton commence à se dégrader par écaillage à partir d’une température comprise entre 150 et 200 °C. Or, en cas d’incendie en tunnel, la température au droit de l’incendie et au niveau du plafond atteint rapidement les 700 à 1000°C en fonction du type de véhicule et du chargement de celui-ci.”

Le tunnel d'Hyon va être en travaux. ©D.R.

L’état du béton devra être inspecté, nécessitant le démontage du bardage des rampes d’accès au tunnel ainsi qu’à l’intérieur du tunnel. “L’objectif de ce démontage est d’inspecter l’état des parois en béton à l’arrière du tunnel afin d’y réaliser des réfections ultérieurement. Des réparations éventuelles des voiles en béton seront effectuées. Un nouveau bardage sera placé. Il sera acoustique en début et en fin du tunnel.”

La circulation fortement impactée

Bien entendu, impossible de mener pareil chantier sans impacter la circulation. À partir de ce mercredi après-midi et jusqu’à la fin octobre, les usagers empruntant le tunnel d’Hyon circuleront sur deux voies déviées avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Par ailleurs, des opérations sont également effectuées en surface depuis le 22 mai et ce jusqu’à la fin du mois de juin entre la place des Chasseurs à pied et l’avenue d’Hyon. Ces travaux n’impactent la circulation que légèrement.

Une voie de circulation est déviée localement en fonction de l’avancée des travaux (sur la bande de stationnement de gauche). Sur la bande de stationnement de droite, le stationnement est interdit entre 6 heures et 17 heures Les opérations de forage impacteront la circulation la nuit du 22 juin au 23 juin. Les modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.

Dans les nuits du lundi 12 juin au jeudi 15 juin, l’ensemble des bardages sera démonté. Le tunnel d’Hyon (R50) sera donc totalement fermé à la circulation durant trois nuits, de 20 heures à 6 heures Les usagers seront déviés via le Boulevard Dolez et l’avenue des Guérites. En ce qui concerne la mise en place de la protection passive antifeu, les dates ne sont pas encore communiquées. Mais plusieurs nuits durant, le tunnel d’Hyon devra être fermé à la circulation.

Ce chantier représente un budget de près de 3,3 millions d’euros HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.