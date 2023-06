Bousculée dans la foule à la Ducasse de Mons, une jeune fille trouve de l’aide auprès d’une policière, le témoignage de sa maman fait le buzz

”Bloqués dans la rue du Miroir juste après le combat avec mes deux enfants de 9 et 6 ans et ma sœur, nous avons croisé un groupe de policiers que nous avons voulu suivre pour nous frayer un chemin”, témoigne une maman. “En voyant que la foule poussait de plus en plus, la chouette policière n’a pas hésité à donner la main à ma fille pour la rassurer le temps que la descente se débloque. C’est ça l’esprit Ducasse ! Je remercie tout particulièrement cette policière et ses collègues qui réalisent un boulot de dingue en cette semaine spéciale.”

Un témoignage qui est arrivé jusqu’à la policière en question. Elle ne souhaite pas témoigner mais indique tout de même que “cela me semble normal de faire ce geste, surtout en voyant la foule. Cela fait plaisir que cette dame mette en avant nos services car nous sommes souvent dénigrés”, indique-t-elle.

Une mise en avant du bon travail des équipes de la zone de police de Mons/Quévy qui les réjouit évidemment. “Lire un message de satisfaction d’un citoyen pour un geste, une action de nos services de Police fait toujours plaisir. Le métier de policier ne se limite pas à la sécurité, nous sommes aussi là pour rassurer et encadrer la population. Ici, nous mettons en avant un geste d’aide simple et spontané qui illustre bien tout cela. Nous soulignons également que la Ducasse est un moment particulier d’échange et de proximité entre les citoyens et nos services de Police. C’est donc tout naturellement que notre collègue a agi dimanche et nous pouvons dire que nous sommes touchés par les réactions positives générées par la publication et les partages de celle-ci”, confie le cabinet du chef de Corps de la police de Mons/Quévy.

Une belle action et un moment de partage qui montre une nouvelle fois ce qu’est l’esprit Ducasse !