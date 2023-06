30 Tonnes de sable des carrières de Wauthier-Braine seront utilisées lors du combat dit “Lumeçon”

Le sable jaune qui marquera les nombreux Montois se rendant à la corde n’est en effet pas choisi au hasard. Il faut qu’il puisse résister aux nombreux passages des acteurs du combat dit “Lumeçon” mais également à la météo, pas toujours clémente… Alors, d’où provient ce fameux sable jaune ? “Le sable provient des carrières de Wauthier-Braine, il s’agit de sable drainant tamisé jaune”, nous indique la Ville de Mons. “Ce type de sable, même humide et mouillé, ne forme pas de “grumeaux”. Il reste “lisse” et donc plus praticable pour les acteurs lors des rares Ducasse où il pleut.”

Un choix réfléchi qui permet donc de faire face à toutes les éventualités. Mais en fait, quelle quantité de sable faut-il pour remplir l’arène autour de laquelle s’amassent les Montois ? “Approximativement 30 Tonnes de sable sont nécessaires pour le combat dit “Lumeçon””, répond une nouvelle fois la Ville de Mons.

Après l’historique sur la corde du combat, vous voilà désormais informés sur l’histoire du sable de l’arène du combat dit “Lumeçon”. De quoi pouvoir frimer en repas de famille !