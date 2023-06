Doudou à Mons: quelques conseils pour passer une bonne ducasse

Comment en profiter au mieux et passer une bonne ducasse ? On vous propose une liste non exhaustive de quelques conseils !

Hydratez-vous. Le doudou, c’est la fête, notamment en famille et entre amis. Et si personne ne doute que la bière coulera à flots tout au long des prochains jours, on rappellera tout de même que boire de l’eau reste indispensable pour rester hydraté (et éviter un éventuel mal de tête).

Prévoyez la crème solaire et couvrez-vous la tête, surtout ce week-end. On l’a attendu de longs mois, il a décidé de pointer le bout de son nez à quelques jours de la ducasse. Le soleil sera bel et bien au rendez-vous ces prochains jours, plus particulièrement encore ce dimanche. Alors pour éviter les coups de soleil et coups de chaud, on se tartine de crème et on se protège la tête.

Chargez votre téléphone avant de venir en ville. Parce que retrouver la bande de copains après un passage par le bar ou les toilettes relève parfois du parcours du combattant, mieux vaut pouvoir envoyer un message ou passer un rapide coup de fil. “T’es où”, c’est incontestablement LA phrase de la ducasse.

Gardez toujours un œil sur vos enfants. Au Doudou, il y a du monde. Vraiment beaucoup de monde. Quelques secondes pourraient suffire à perdre de vue votre progéniture et à avoir une désagréable montée de stress.

Prévoyez un peu d’argent liquide. Même si la majorité des établissements accepteront le paiement par carte ou le paiement via QR Code, avoir un peu de monnaie sur soi reste une sécurité en cas de pépin électronique. Plusieurs Bancontact sont accessibles en ville. Citons notamment le bureau de poste situé rue de la Clef ou les nouveaux distributeurs Batopin installés dans le piétonnier.

Prévoir du liquide, oui, mais ne le gardez pas à la vue de tous. Comme trop souvent dans les rassemblements de masse, des pickpockets tenteront probablement de dérober quelques portefeuilles. On garde donc sa monnaie en sécurité, dans un portefeuille discret ou dans une poche bien fermée. Et c’est aussi valable pour le téléphone et les clés de voiture.

Désignez votre Bob. On ne le répétera probablement jamais assez : l’alcool au volant, c’est non. Au-delà des contrôles routiers qui seront bel et bien menés sur le territoire et les alentours ce week-end, on rappellera que conduire sous influence augmente grandement les risques d’accident. On évite donc de prendre la voiture, on privilégie la marche ou le taxi, ou on désigne d’avance un Bob qui ramènera tout le monde à la maison, en toute sécurité.

Privilégiez les transports en commun. Le centre-ville est inaccessible en voiture et de nombreuses interdictions de stationner sont matérialisées par la présence de panneaux. Évitez donc de tourner en rond pendant des heures et optez plutôt pour le bus. Les lignes 6, 7, 14, 14B, 22 et 82 des TEC ont été renforcées pour l’occasion. L’accent est mis sur un renfort en soirée le vendredi et le samedi, et toute la journée dimanche. Du vendredi 2 au mardi 6 juin, les visiteurs peuvent également utiliser gratuitement le City’O, l’un des circuits urbains montois. Attention toutefois, il ne roule pas le dimanche et les autres jours, son itinéraire est adapté : il ne dessert ni la Grand-Place, ni le centre-ville mais uniquement Hyon et les boulevards montois.

Si la seule utilisation des transports en commun n’est pas possible, laissez votre voiture sur un parking de délestage. À partir de ce vendredi jusqu’au mardi 6 juin, vous êtes invités à laisser votre voiture aux parkings Grand Large ou Grands Prés, à proximité de l’autoroute, et à prendre gratuitement la ligne 50 ou 60 pour se rendre à la place Léopold (gare de Mons). À l’occasion des festivités, leurs fréquences sont renforcées et l’amplitude horaire est élargie. Des bus sont prévus jusqu'à 3 heures du matin le vendredi et le samedi soir, et jusqu’à une heure du matin le lundi et le mardi soir. De même, l’utilisation du vélo sera encouragée. Un parking dédié est aménagé et installé place du Parc. Il sera accessible tout au long des festivités. Un abonnement gratuit “la ducasse à vélo” est proposé aux cyclistes qui souhaitent stationner leur vélo dans le parking couvert et sécurisé de la Grand-Place.

Repérez les toilettes. Parce que “quand on boit une bière, on en pisse deux”, mieux vaut savoir où se diriger en cas de besoin pressant. Des urinoirs et des toilettes pour dames et personnes à mobilité réduite sont accessibles rue de Nimy (parking du tribunal), auberge de jeunesse, rue du Miroir, rue de la Halle (face à la banque), place du Marché-aux-Poulets (face à Belgacom), îlot Grand-Place, rue du Gouvernement, rue de la Coupe, Marché-aux-Herbes, rue d’Enghien, rue Neuve, rue de Houdain et Jardin du Mayeur (dimanche uniquement).

Apprenez quelques mots et expressions “bien de chez nous”. “R’mets une pinte”, “qu’est-ce tu bois ?”,“J’suis binaise, “Oufti, qué guinze”, voilà quelques-uns des propos que vous pourriez entendre ces prochains jours.