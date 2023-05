Doudou : David Jeanmotte et Livia Dushkoff seront les invités du bourgmestre

Pour cette édition 2023, Nicolas Martin a, à nouveau, opté pour une personnalité locale… ou plutôt deux ! Ce sont en effet David Jeanmotte et Livia Dushkoff, vedettes de l’émission Le Grand Cactus, qui assisteront à la montée du Car d'Or depuis le haut de la Rampe Saint Waudru, à la descente de la rue des Clercs et vivront le combat de très près, c'est-à-dire dans le rond. Un choix qui pourrait en étonner plus d’un mais qui se justifie par le fait de donner cette occasion à des Montois, justement, de vivre leur folklore au plus près.

Personnage haut en couleur, connu pour son style exubérant, son sourire permanent et son rire communicatif, David Jeanmotte ne laisse que rarement indifférent et est particulièrement apprécié à Mons. Organisateur d’événements et notamment de Mons cœur en neige, il est également coach mental, maquilleur, styliste et chroniqueur pour l’émission de la RTBF. Une émission dans laquelle l’on retrouve Livia Dushkoff, elle aussi régionale de l’étape.

Touche féminine de la bande, femme au caractère bien trempé, cette dernière a commencé sa carrière en participant à Miss Italia Belgio, représentant ainsi la Belgique au concours Miss Italia nel Mondo avant de poursuivre en tant que présentatrice du concours pour la sélection de Liège et pour la finale nationale. En 2013, elle participait à l’émission “Bachelor le gentleman célibataire”.