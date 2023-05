Mons : l’art vivant s’invite en ville pour la 22e édition du Festival au Carré

”Dans le cadre chaleureux de nos salles mais aussi dans les cours, sur les places et dans les jardins, le Festival au carré invite à un voyage sensible et joyeux à travers toute la ville”, soulignent les équipes organisatrices. “Avec au cœur des festivités, la terrasse du Théâtre le Manège comme point de rendez-vous.” Partages, moments de détentes et rencontres artistiques seront au programme tout l’été.

Place aux familles avec "Le train train sauvage" ©EDANHIER/ERIC DANHIER

Pour aider les plus indécis à s’y retrouver dans un programme des plus vastes, l’équipe a concocté une sélection, quelques fils rouges à suivre pour répondre aux envies. Côté musique, épinglons ainsi Sofiane Pamart, Sarah McCoy, Tamikrest, Halehan + Ladaniva + Warhaus ou encore Antoine Hénaut. En famille, optez plutôt pour Drache Nationale, le Parc en famille, la Bande à Tyrex ou Plaza Mayor – Orchestre international du Vetex.

Pour prendre l’air, direction Macadam Circus, Desperado, la Bande à Tyrex ou Plaza Mayor – Orchestre international du Vetex. Pour voyager, cette dernière propositon, auxquelles s’ajoutent Tamikrest, Kumbia Boruka ou Overseas. Enfin, pour des retrouvailles festives, il faudra miser sur Radio Cassette, Venez et marchez !, Into the open + soirée DJ, Écoute ma Soupe ou la Bande à Tyrex.

En pratique, précisons que les réservations sont possibles via Mars ou via VisitMons. Un visa festival, permettant de choisir 4 spectacles en bénéficiant d’un tarif “super réduit” est disponible. Informations et programme complet via le site internet de Mars.