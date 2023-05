Njoy Games, boutique et taverne ludique, ouvrira prochainement ses portes à Mons

”Il y a environ deux ans, en pleine pandémie, nous avons commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement Instagram. Il s’agit surtout de review et de trailer de jeux pour lesquels on se met un peu en scène. C’est très vite monté en flèche”, explique Gioia Nicitra. “Nous avons rapidement eu l’envie d’avoir notre propre projet, de tenter le tout pour le tout. Avec ce bâtiment, l’opportunité s’est présentée et on a décidé de se lancer.”

Du classique au plus pointu

L’établissement devrait ouvrir ses portes dans le courant du dernier trimestre, normalement au mois d’octobre. “Il s’agira d’une boutique au sein de laquelle on retrouvera les grands classiques du jeu de société, par exemple le Monopoly. Ce sont des incontournables qui permettent à chacun d’être rassuré et qui ravive des souvenirs. Mais aussi, bien sûr, des jeux plus spécifiques, plus originaux, moins connus.”

Le tout dans un lieu à l’esprit taverne, où il est possible de se retrouver et de boire un verre. “Avec ses poutres, l’endroit dégage une atmosphère toute particulière. On a l’envie de lui donner un côté un peu fantastique, sans pour autant jouer cette carte à fond car on ne veut pas en faire “un repère de geek. On n’est pas là-dedans et on veut que tout le monde s’y sente bien, notamment les familles.”

Le couple a fait ses armes sur Instagram. ©D.R.

Le duo se mettra par ailleurs dans la peau de sommelier de jeu, chargé de servir à boire et à manger mais également de proposer et de présenter des jeux à la clientèle. “On sera vraiment à l’écoute car on a pour ambition d’être vecteur de découverte, d’initiation de tous les publics, qu’il s’agisse d’étudiants, de familles, de connaisseurs. On aiguillera les personnes en fonction de leurs souhaits ou de ce qu’elles connaissent.”

Une chambre en location et des soirées thématiques

On notera qu’une collaboration avec une plateforme de location de logement sera mise en place. “Les personnes qui logeront dans la chambre installée à l’étage seront invitées, lorsque cela s’y prête, à participer à des soirées thématiques. Elles présenteront une activité, que ce soit le temps d’une heure ou d’une soirée, et nous enchaînerons avec des jeux qui tournent autour de la même thématique.”

Enfin, des soirées “play-dating” seront proposées afin de permettre aux joueurs d’en rencontrer d’autres. “On a beaucoup d’idées, beaucoup d’envies. On a un peu l’envie de devenir un lieu de référence en la matière.” Le projet peut être soutenu via une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule.