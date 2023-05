Doudou : du changement dans le dispositif d’attelage des chevaux qui tractent le car d’or

Des chevaux qui sont longuement préparés pour vivre ce moment si symbolique et si cher au cœur des Montois. Sélectionnés sur base de critères pointilleux et ausculté avec minutie par un vétérinaire qui s’assure de leur bonne santé, ces chevaux de trait sont habitués au bruit et à la foule. “Pendant nos répétitions, nous utilisons une charrette chargée pour atteindre le même poids que le car d’or”, précise Emmanuel Godefroy, président de l’asbl Procession du Car d’Or.

Travailler ensemble

”Ce sont des chevaux nés pour tracter, ils aiment ça. Mais leur sélection, tout comme celle des cavaliers et cavalières, est très stricte. On ne peut pas risquer d’incident avec de tels chevaux. On n’a pas le droit à l’erreur. C’est pour cette raison que lors des répétitions, on s’assure qu’ils soient placés à la bonne place. Ils doivent bien s’entendre, être capables de travailler ensemble.”

À l’instar d’un attelage de chiens de traîneau, chacun a donc sa place. “On les fait défiler, on observe leurs réactions en présence de notre vétérinaire. Si l’un d’eux se montre plus nerveux, on stoppe immédiatement la répétition. Au sein de notre conseil d’administration, nous avons une personne qui se consacre exclusivement à la gestion de la cavalerie. C’est une mission à part entière, qui s’étale sur toute l’année.”

D’une dizaine de minutes à 2’ 30”

Pour autant, le grand jour, personne n’est à l’abri d’un incident. On se souviendra ainsi que l’an dernier, l’un des chevaux tractant le car d’or avait glissé, provoquant un vif émoi auprès du public. “Il a glissé et a pris peur. Il a levé les deux jambes et les a reposés de chaque côté du timon du car d’or. Il a alors fait ce qu’il est censé faire en cas de problème : se coucher au sol et ne plus bouger. C’est impressionnant pour le public mais ce sont des chevaux qui sont dressés pour adopter pareil comportement. Sans cela, il nous serait impossible de l’approcher et de l’aider.”

Cet incident a par ailleurs poussé l’asbl à chercher un moyen plus rapide de détacher l’attelage. “Jusqu’ici, nous utilisions un système de boucles métalliques reliant les cordes de traction entre elles et le car d’or. Ces boucles se vissaient. Cette année, nous utiliserons un système de boucles qui s’ouvrent à la main, grâce à une simple goupille. On tire dessus et elle s’ouvre.”

D’une dizaine de minutes auparavant, détacher l’attelage ne prend désormais plus que 2’30. “C’est un sacré gain de temps. En cas d’incident bien sûr, ce que l’on ne souhaite pas. Mais aussi lorsque le car d’or est monté et que la descente de la rue des Clercs se prépare. À ce moment précis de la journée, chaque minute gagnée est précieuse !” En fait, Saint-Georges a, à ce moment-là, un dragon à aller combattre.

Des chevaux qu'il faut amener sur site

Les 50 chevaux qui composent la Procession et les six chevaux qui tractent le car d'or doivent, évidemment, quitter leur verte prairie pour rejoindre le centre-ville montois. Ce qui n'est pas, on s'en doute, une mince affaire. "Il nous faut énormément d'espaces puisque l'on doit stationner les vans", précise Emmanuel Godefroy. "Habituellement, nous prenons nos quartier dans la cour de Saint-Luc. Cette année, nous occuperons la voirie de la rue Masquelier. Les chevaux du car d'or seront, eux, place du Chapitre avant et après la montée. C'est une fameuse organisation, les gens ne s'en rendent pas toujours compte."