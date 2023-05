Fini les gobelets jetables au Doudou, place aux gobelets réutilisables !

”On a enchaîné les réunions avec les cafetiers afin de voir comment opérer au mieux ce changement”, précise Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la propreté publique. “Nous sommes conscients qu’un changement de mentalité doit s’opérer et que cela ne sera pas évident pour tout le monde. Mais c’est une évolution positive pour la ville et pour l’environnement.”

C’est également moins de travail pour les ouvriers communaux, qui étaient à pied d’œuvre dès les petites heures – parfois même alors que les derniers fêtards sont toujours en ville – pour rendre un semblant de propreté au centre-ville avant la poursuite des festivités. “Le passage au gobelet réutilisable implique une organisation importante pour les cafetiers, notamment en matière de stockage et de nettoyage”, précise encore l’échevine.

Un système sans caution

Après discussions, il apparaît que c’est un système sans caution qui sera privilégié. “C’était une demande du secteur et nous avons décidé d’y accéder. La crainte, avec un système de caution, était d’ajouter de la pression au personnel des bars et de compliquer l’usage pour le client, qui ne reste en général pas sur un endroit fixe.” Un important fond de caisse (on parle de parfois près de 25 000 euros de monnaie nécessaires pour rendre les cautions) aurait par ailleurs dû être nécessaire. Impossible pour de nombreux cafetiers, d’autant que les banques s’y montraient frileuses.

”Ce système sans caution implique en revanche une bonne collaboration des citoyens. Le mot d’ordre est clair : ramenez vos gobelets au bar”, insiste l’échevine. Une importante campagne d’affichage et de communication sera menée sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les Montois. Des bénévoles distribueront par ailleurs des porte-gobelets le jour des festivités afin que les clients ne soient pas contraints de retourner vers le bar après chaque consommation. Une action “20 gobelets vides = un ticket boisson gratuit” devrait également être proposée.

Si aucun retour en arrière ne sera possible, le système pourrait, lui, changé l’an prochain si trop peu de gobelets ont été ramenés au bar. “La réussite est entre les mains du citoyen”, conclut Massimo Falasca, gérant du Quartier Latin et représentants des cafetiers du Marché aux Herbes.