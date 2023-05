À Mons, Saint-Georges se prépare à combattre le dragon : “Je suis très serein quant au bon déroulement de ce Doudou”

Pour Olivier Tournay, alias Saint-Georges, ce changement n’est pas particulièrement source de stress. “A l’approche des festivités, je suis très serein”, explique-t-il. “Je me sens à l’aise avec mon cheval et tout le monde sait ce qu’il a à faire. Ma seule crainte, si l’on peut dire, c’est que des gens qui ne connaissent pas bien le Doudou pensent assister au vrai combat dit Lumeçon. Alors que ce n’est en rien comparable.”

Lors de cette répétition, Saint-Georges est en effet intronisé et reçoit les armes qui seront utilisées le lendemain pour vaincre le dragon. “On ne répète que quelques phases et le public qui a l’habitude d’assister à la répétition sait que c’est très symbolique. On est loin de la ferveur populaire du dimanche puisque l’on est en comité très restreint. Ce n’est pas non plus le moment d’essayer de récupérer l’un ou l’autre trophée.”

Condé est également prêt à retrouver la foule

Bien entendu, pareil changement sera accompagné de dispositions de sécurité afin de permettre le bon déroulement de l’événement et éviter d’éventuels débordements. “Ce changement peut être très bénéfique pour les cafetiers car de nombreuses personnes auront vue sur la répétition. Cette année, on n’a pas le choix, il fallait modifier le lieu. Mais qui sait ? Si ça se passe bien, peut-être que le changement deviendra permanent.”

Pour le reste, Saint-Georges se dit prêt à combattre. La préparation avec son fidèle destrier, Condé, est d’ailleurs bouclée. “On le prépare depuis le mois de janvier dernier ; on lui réapprend les différentes phases, on le remet en contact avec plusieurs des acteurs, et donc avec le bruit et les mouvements. Cela s’est fait tranquillement, parfois à raison d’une fois par semaine, parfois à raison de trois fois si les conditions météorologiques étaient meilleures.”

À côté de ces petites répétitions, deux “répétitions générales”, réunissant donc l’ensemble des acteurs, ont été organisées. Aujourd’hui, Olivier Tournay se contente de balader avec Condé en attendant le grand jour. Un grand jour qui se rapproche à grand pas puisque le combat aura lieu dans 11 jours.