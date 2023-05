Assises du Hainaut: douze jurés pour juger plusieurs vols, dont un avec meurtre

Le procès débutera ce lundi 22 mai à 9 h, devant la cour d’assises du Hainaut à Mons.

Le 18 juin 2020, peu avant 20 heures, Grégory Doucet (46 ans) a été abattu d’une balle dans le thorax dans une habitation de la rue du Bas-Quartier, dans le centre-ville de Tournai. Le Français avait été envoyé à Tournai pour vendre des produits stupéfiants.

La victime était accompagnée de quatre jeunes, lesquels ont pris la fuite en voiture. Quelques heures plus tard, la voiture immatriculée en France était incendiée à Tourcoing.

Le 24 juillet 2020, l’un d’eux se rend au commissariat de police pour raconter les faits. Les trois autres sont alors auditionnés par la police française.

Le 14 décembre 2020, les deux suspects sont privés de liberté et placés sous mandat d’arrêt.

Claudy Putman et Johnny Vanhoutte, connus de la justice pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, passent aux aveux. Toutefois, ils s’accusent d’avoir monté le coup et leurs versions diffèrent sur plusieurs points.

Ils sont également en aveux d’un autre vol. Le 3 septembre 2020, un Breton, qui vendait sa drogue depuis son camion stationné à Tournai, a été braqué par deux hommes circulant sur une moto rouge.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d’Hoogvoorst, conseiller à la cour d’appel.

L’accusation est représentée par Alexandre Iwaszko, substitut du procureur du roi de Tournai, délégué par le parquet général.

Johnny Vanhoutte est défendu par Me Jean-Benoît Ronveau, du barreau de Tournai, et Me Ambre Biefnot, du barreau de Mons.

Claudy Putman est défendu par Me Mélissa Vervaeke, du barreau de Mons.

Les parties civiles sont représentées par Me Lucas Rodriguez, Me Joséphine Moulin et Me Arthur Hache, du barreau de Tournai.