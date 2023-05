Des villages de châteaux gonflables accessibles gratuitement cet été dans la région Mons-Borinage

”Durant la journée du 16, nous invitons gratuitement les écoles de l’entité de Jurbise sur notre village qui leur est exclusivement réservé avant d’ouvrir au public à 16 heures”, explique Frédéric pour l’entreprise. “Du côté des activités, nous proposerons notamment un nouveau stand de tir à l’arc soft archery, dont les décors ont été réalisés par le très apprécié artiste local Diel, sur le thème du dragon montois.”

Que ceux qui ne seraient pas présents en juin se rassurent : “Tout au long de l’été, nous serons présents dans l’entité montoise pour quatre villages gratuits, mais également à Quaregnon, à Farciennes et, pour notre plus grosse organisation de l’été, à nouveau à Jurbise pour un évènement étalé sur pas moins de 6 hectares au cœur de Jurbise.” Pour l’occasion, l’entreprise pourra profiter des terrains agricoles mis à disposition par un agriculteur.

”Sur chacun de nos villages, nous proposerons une bourse d’échange de cartes Pokémon. Elles auront lieu les samedis de 13 à 17 heures Nous organiserons un concours de dessin à destination des enfants de 0 à 12 ans, à l’issue duquel ils pourront remporter de très beaux packs Pokémon. Ils seront distribués aux heureux gagnants par notre mascotte, Pito, à la fin de l’été. “

L’an dernier, les différents événements avaient connu un franc succès. Ce qui avait donné lieu à quelques difficultés pour les organisateurs. “Nous espérons faire aussi bien et même mieux afin de travailler à des projets toujours plus ambitieux, tout en conservant autant que possible la gratuité pour le public. Nous sommes cependant conscients de quelques points à améliorer. Pour résoudre les problèmes d’attente au bar, nous avons par exemple investi dans des nouveaux bars mobiles automatiques, qui permettront un débit inégalé tout en utilisant exclusivement des gobelets réutilisables.”

Ce sont ainsi six bières au fût différentes – dont la plupart sont produites localement – qui seront proposées en plus des softs pour les enfants. Quatre food-trucks permettront aux familles de se restaurer en produits sucrés (croustillons, barbe à papa, granités,…), en pâte, en burger ou en pains pita. Pour les événements plus importants, où la fréquentation devrait être à la hausse, d’autres foodtrucks devraient être prévus.

Concrètement, précisons qu’un village de châteaux gonflables sera installé du 28 au 30 juillet à Quaregnon, à Jurbise du 11 au 13 août dans le cadre d’une vaste brocante et d’un marché artisanal et à plusieurs reprises du côté de Mons mais les dates restent à communiquer.

”Notre concept est totalement unique et est certainement une très belle opportunité pour les communes partenaires : en effet, moyennant un soutien logistique (fourniture et montage des barrières pour sécuriser le site, installation de toilettes et de poubelles) et la fourniture d’un endroit adapté ou d’une source d’électricité et d’eau, nous offrons la gratuité à la commune qui nous accueille, tout en offrant la gratuité au public ! Ce sont les revenus du bar qui couvrent les frais de fonctionnement de notre organisation.”

Pour les familles, il s'agira assurément d'une bonne nouvelle. Restera à espérer que le soleil soit de la partie.