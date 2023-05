Mons : des cimetières comme vous ne les avez jamais vus !

À partir de ce vendredi déjà et ce samedi 13 mai à 19 h 30, une visite “la collégiale Sainte-Waudru : un cimetière oublié ?” sera organisée. “Si la vocation actuelle de la collégiale est d’être un lieu de culte, nous oublions souvent qu’elle était aussi auparavant un lieu de repos des paroissiens qui espéraient y trouver un repos éternel”, explique ainsi Visit Mons. La visite mènera le public au fil des épitaphes et des stèles encore présentes dans la collégiale. Les réservations sont obligatoires.

Samedi à 10 heures, 11 heures, 14 heures et 15 heures, place à une visite “à la lecture des pierres” proposée par VisitMons. “Une sépulture n’est pas juste un morceau de pierre avec des noms et dates. C’est une véritable porte ouverte sur la culture d’une société. Nous pouvons y découvrir l’évolution architecturale et artistique à travers les époques, l’évolution des pratiques funéraires, l’évolution du langage funéraire. Elles sont également le lieu d’expression de nombreux artistes ou le témoin des us et coutumes, de l’organisation de la société ou de faits historiques, que ce soient des drames locaux ou des conflits mondiaux.”

Un parcours accessible librement, avec plan papier ou QR-Code, permettra par ailleurs aux badauds de découvrir Mons autrement. Le parcours sera en effet organisé autour d’une vingtaine de sépultures de personnalités ayant donné leur nom aux rues de la commune. Le printemps des cimetières, c’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur la gestion des lieux en 2023. Enjeux écologiques, gestion de l’espace et du patrimoine, évolution des pratiques funéraires, législations funéraires et validité des concessions… toutes ces thématiques seront abordées samedi, de 10 heures à 16 heures.

Enfin, dimanche, une visite axée sur la faune et la flore dans les cimetières est prévue à partir de 10 heures. Le programme complet est à retrouver sur www.printempsdescimetieres.org ou sur le site de VisitMons.