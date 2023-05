Les Archives de l’État de Mons à la recherche de documents liés à la Seconde Guerre mondiale

Ce 8 mai marque le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Une date symbolique qui permet aux citoyens d’aujourd’hui de rendre hommage aux disparus et de se remémorer les horreurs de la guerre pour que plus jamais, cela ne se reproduise. Pour entretenir cette nécessaire mémoire collective, les Archives de l’État à Mons collectent et numérisent les documents privés relatifs aux dommages de guerre durant la Seconde Guerre mondiale.