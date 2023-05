50 géants réunis sur la Grand-Place de Mons à l’occasion de la 400e ducasse de Messines

Sur le coup de 15 heures, quatre cortèges prendront le départ depuis l’avenue de Constantinople, l’avenue Dumesnil, l’avenue Jean d’Avesnes et depuis la Cour Dolez pour se rendre sur la Grand-Place en empruntant diverses rues de la cité. “Ils seront sur la Grand-Place aux alentours de 16 heures-16 h 15", précise Annick Pottiez, responsable des géants et trésorière adjointe de l’Association Royale du Patrimoine et des Traditions de Messines.

Ils y célébreront les 50 ans de jumelage entre le faubourg de Mons à Ath et le quartier de Messines à Ath mais aussi les 30 ans de Batisse et Lalie, les Géants de Messines qui sont traditionnellement à l’affiche de la célèbre ducasse annuelle. “Il y aura plusieurs fanfares, des animaux, des remises de diplômes,… Réunir autant de géants, c’est quelque chose d’absolument exceptionnel !”

Les géants de Messines seront accompagnés de géants venant d’Ath, de Dinant, de Comines, de Bruxelles ou encore de Steenvoorde. “L’événement aurait dû avoir lieu en 2020. Mais crise sanitaire oblige, nous avons passé ces dernières années à signer, annuler et resigner des contrats. C’est énormément de travail et de préparation. Je suis plus qu’impatiente d’être samedi !”, sourit encore Annick Pottiez.

”Le public doit s’attendre à quelque chose de très festif, très convivial, très coloré aussi. Les géants font trois ou quatre mètres de haut. C’est donc impressionnant. Petits et grands en prendront plein la vue.” Plus encore lorsque vers 18 h 30, ils repartiront tous ensemble vers la Cour Dolez, en passant par la Grand’Rue, la rue des Juifs, la rue des Chartriers et l’avenue Frère Orban.