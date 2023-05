L’intelligence artificielle en débat à Mons : un congrès pour en tirer le meilleur au sein des entreprises

Les progrès déjà réalisés dans le domaine, avec par exemple l’émergence de ChatGPT ou de Midjourney, laissent la porte ouverte à un monde de possibilités et illustrent la puissance de ces IA. Elles seront d’ailleurs au cœur du Brand Mastery Summit, un événement organisé le 17 juin prochain au Wallonia Conference Center Mons (WCCM) et réunissant quelques-uns des plus grands spécialistes du sujet. Oussama Amar, fondateur de The Family ayant notamment conseillé le gouvernement français et plusieurs institutions européennes, évoquera par exemple ChatGPT.

”On n’a jamais autant parlé de l’intelligence artificielle que ces derniers temps”, soulignent Fabio Lavalle et Cédric Grumiau de Vidéo Passion, organisateurs de l’événement. “Certains la considèrent comme une menace, notamment à l’égard des emplois. L’idée ici n’est pas de dire que c’est absolument génial mais de voir comment elles peuvent être utilisées au sein des entreprises, comment il est possible d’en tirer parti.”

Pour le duo d’entrepreneurs montois, il est clair que l’utilisation des IA “redistribuera les cartes.” “Elles font peur, comme l’apparition d’Internet a fait peur à l’époque.” Aux côtés d’Oussamar Amar, qui viendra tout droit de Dubaï, l’on retrouvera Alex Henry, fondateur d’entrepreneurs.com, conférencier international, auteur best-seller et stratège de petites, moyennes et grandes sociétés, ou encore Major, expert en intelligence artificielle de l'agence NoLimits.

Outre les intelligences artificielles, l’événement proposera également aux participants un focus sur le personnal branding. “On a tendance à beaucoup de communication mais on le fait rarement autour de notre propre personne. C’est pourtant une plus-value majeure, que l’on soit déjà actif ou que l’on soit à la recherche d’un emploi. Il faut accepter de miser sur soi.”

Les associés à la tête des agences Le Surligneur et le Pinceau prendront notamment part à cette partie du congrès, accessible à un maximum de 200 entrepreneurs.