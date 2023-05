Les pompiers de Mons ouvrent leur caserne aux citoyens

À côté des stands d’informations, où les citoyens pourront découvrir les moyens disponibles pour réaliser les missions pompiers, les camions, le matériel d’intervention, les équipements de protection individuelle ou encore la caserne, ils pourront discuter avec les membres des unités spécialisées de la zone de secours Hainaut-Centre.

La cellule mobile d’intervention chimique, le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, les plongeurs, l’équipe d’extraction de victimes en cas d’attentat, les télé-pilotes de drones ou encore le poste de commandement opérationnel de coordination des services de secours en cas d’événement majeur seront ainsi représentés.

Du côté des missions d’aide médicale urgente, la population pourra participer à une initiation à la réanimation, découvrir les ambulances de la zone ou encore un véhicule SMUR. Enfin, les missions de prévention incendie seront abordées avec un focus particulier à l’attention des architectes, maitres d’ouvrage et exploitants.

”Il y aura également des activités ludiques, avec un parcours pour les enfants dans un appartement enfumé, une initiation à la lance incendie, une zone de château gonflable, une voiture-tonneaux de la zone de police,… La journée sera aussi rythmée par des démonstrations de nos différentes missions”, précise-t-on du côté des pompiers de Mons. Descente d’une victime à 30 mètres de hauteur, évacuation d’une victime avec le camion auto-échelle à plus de 20 mètres, simulation d’accident avec une désincarcération de victime, extinction d’un feu de friteuse, lutte contre l’incendie d’une maison,… Petits et grands devraient en prendre plein la vue.

Toutes les démonstrations seront filmées par un drone et retransmises en direct sur écran. Précisons encore que le service d’aide à la population sera bel et bien maintenu, et qu’il est de ce fait important de respecter le stationnement aux abords de la caserne et dans le zoning afin de ne pas ralentir le départ en intervention.