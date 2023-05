Projet Enviroad à Ghlin : une nouvelle réunion citoyenne pour envisager la suite

Le combat est loin, très loin d’être terminé pour les citoyens opposés au projet d’usine de recyclage de plomb dans le zoning de Ghlin-Baudour. Alors qu’Envirolead a obtenu son permis auprès des ministres de l’environnement (Céline Tellier – Ecolo) et de l’aménagement du territoire (Willy Borsus – MR), une pétition ayant récolté plus de 10 500 signatures était transmise au Parlement wallon et un recours introduit au Conseil d’État.