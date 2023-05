La piscine de Cuesmes devrait rouvrir cet été

Depuis son ouverture en 1976, le bassin montois attire habituellement, en moyenne, plus de 40 000 personnes par an. La rénover en profondeur afin que chacun puisse à nouveau en profiter était une priorité aux yeux du collège communal. Dans le cadre du Plan Piscine 2020, la ville de Mons avait décroché d’importants subsides destinés, notamment à réduire la consommation énergétique du bâtiment, améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et souffrant de déficiences, de développer des aménagements favorisant l’apprentissage de la natation ou encore d’optimiser l’accueil.

C’est désormais chose faite puisque les travaux ont été multiples et menés sur tous les fronts. Les installations, les chaudières et le matériel de traitement de l’eau ont été remis en conformité. Un poste infirmier a été créé et un système anti-noyade installé. Plus globalement, la sécurité des bassins a été améliorée, de même que l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’entretien de l’eau sera par ailleurs plus aisé puisque moins de chlore sera utilisé.

Enfin, un système de chauffage permettant de chauffer le bâtiment tout en produisant de l’électricité a été installé. Pour la ville de Mons, ces travaux sont donc l’aboutissement d’un long processus. Pour les Montois, il s’agit avant tout de retrouver une infrastructure de taille plus modeste, la majorité des ménages ayant été dirigés vers une autre piscine montoise, Lago. Il s’agit, plus globalement, d’une bonne chose en matière d’apprentissage de la nage : dans la région, les structures manquent toujours malgré la réouverture des bassins de Quaregnon et de Colfontaine.

À Boussu, l’ancienne piscine communale ne rouvrira jamais ses portes (mais pourrait laisser place à un parc Plopsaqua si les négociations aboutissent). Du côté de Saint-Ghislain, les autorités communales avaient annoncé que les travaux ne seraient pas terminés avant au moins la fin d’année 2023. Le marché public avait en effet dû être résilié et relancé, l’entrepreneur l’ayant décroché étant dans l’impossibilité de verser la garantie financière à la commune.