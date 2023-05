Mons : de nouveau aucun bus sorti du dépôt du TEC ce mardi

Le motif de cet arrêt de travail spontané qui perdure ? Un absentéisme de plus en plus important, conséquence du manque de personnel. “Les négociations datent de septembre 2022. On n’a pas eu trop de retours. On a essayé de modérer jusqu’à maintenant mais il arrive un moment où les agents en ont ras-le-bol. Ils ne savent plus avoir congé quand ils veulent. Il y a trop d’absents” confiait vendredi Claude Sibeni, délégué CGSP, à nos confrères de TéléMB.

Le TEC invite ses usagés à se tenir informés de l’évolution de la situation via leur site Internet.

Des attestations pour ce week-end et ce mardi seront disponibles dans la journée.